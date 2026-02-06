Space Marine 2 ist ein Riesen-Erfolg, aber diese 6 Spiele zeigen, dass Warhammer 40.000 auch ohne Muskelmänner cool ist

In den meisten Spielen zu Warhammer 40.000 kommen die aufgepumpten Space Marines vor. Klar, gezüchteten Supersoldaten sind die Posterboys des Settings. Aber Warhammer hat noch viel mehr zu bieten als nur hypermaskuline Weltraum-Krieger.

Spätestens durch den enormen Erfolg von Space Marine 2 ist die Nerd-Welt rund um Warhammer 40.000 tief ins Gaming eingedrungen. Und das Spiel macht schließlich vieles wirklich gut, vermittelt das Gefühl, in fetter Rüstung durch Gegner-Horden zu marschieren und mit übertriebenen Waffen riesige Feinde zu besiegen. Space Marine 2 ist eines der besten Spiele, um in die Welt von Warhammer einzusteigen.

Aber was, wenn man keinen Kerl mit übermenschlichen Muskeln spielen will? Schließlich bietet Warhammer 40.000 deutlich mehr Fraktionen als nur die Space Marines und ihre Orden, die aber oft in der Flut der Astartes untergehen.

Wir haben euch bereits die besten Spiele mit Space Marines vorgestellt (von denen eines nicht einmal in Warhammer spielt). Diese Liste hier soll euch die besten Alternativen aufzeigen, in denen ihr keine Space Marines spielt, sondern etwas ganz anderes.

Die Auswahl basiert teilweise auf Bewertungen auf Steam und in der Community, teilweise auf persönlichen Empfehlungen mit dem Ziel, viel Varianz zu bieten. Die Liste ist dabei ungeordnet und kein Ranking.

Darktide, das absolute Gegenteil von Space Marines

Genre: Ego-Shooter/Action

Ego-Shooter/Action Spieler: Bis zu 4 im Koop

Bis zu 4 im Koop Plattform: Steam, PS5, Xbox

Wenn euch der Gedanke eines Supersoldaten mit zu vielen Organen und stahlharten Muskeln abschreckt, ihr aber trotzdem ein Action-Spiel in Ego-Perspektive sucht, ist Darktide eure beste Wahl.

Hier spielt ihr keine Space Marines, sondern verurteilte Verbrecher, die auf Suizid-Missionen geschickt werden. Überleben ist optional, um euer Schicksal kümmert sich (laut Lore) wirklich niemand.

Als entbehrliche Truppen schickt euch das Imperium in die Tiefen einer der gigantischen Makropolen, in der ein Kult des Chaos schwärt, um verschiedene Aufgaben zu erfüllen. In einem Team aus vier Spielern (oder KI-Partnern) erfüllt ihr Missionen und kämpft gegen Gegner wie in Left4Dead. Dabei stehen euch standardmäßig vier Klassen zur Auswahl:

Veteran mit einem klassischen Shooter-Spielsil

Ogryn, der „Tank“ der Gruppe mit viel Wumms dahinter

Psioniker, quasi die Weltraum-Magier mit gefährlichen Zaubern

Eiferer, die ihrem Glauben an den Imperator hauptsächlich mit Hämmern und anderen Nahkampf-Waffen Ausdruck verleihen

Zusätzlich gibt es als kostenpflichtige DLCs den Arbitrator, so etwas wie die Space-Polizei oder Judge Dredd in Warhammer 40.000 und neuerdings den Hive Scum, der zwar der absolute Abschaum in der Welt ist, aber sich spielt wie John Wick auf Kampf-Stimulanzen.