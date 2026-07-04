Die 10 besten Action-Anime der letzten 10 Jahre

Ihr wollt die besten Action-Anime der letzten Jahre sehen? Wir haben das jeweilige Highlight gekürt, sodass ihr genau wisst, was ihr schauen solltet.

Anime gibt es schier unendlich viele. Es ist kaum noch möglich, mit den ganzen Anime-Serien mitzuhalten, die in den letzten Monaten und Jahren veröffentlicht wurden. Damit euch die besten Perlen nicht entgehen, schauen wir dabei regelmäßig auf aktuelle und vergangene Highlights – so auch heute.

Wir betrachten die vergangenen 10 Jahre, also die Jahre 2025 bis 2016, und küren den jeweils besten Action-Anime aus dem entsprechenden Jahr. Als Grundlage dafür neben wir Bewertungen von verschiedenen Portalen, wie etwa IMDb, MyAnimeList, den jährlichen Crunchyroll Anime-Award, aber auch unsere persönliche Einschätzung.

Ausdrücklich nicht in dieser Liste enthalten sind Filme oder Fortsetzungen, also etwa eine zweite oder dritte Staffel einer bereits laufenden Serie. Wir wollen hier ausschließlich Serien empfehlen, in die man direkt und ohne großes Vorwissen einsteigen kann.

Viel Spaß!

2025: Sakamoto Days

Alternative Namen: /

Weitere Genres: Comedy

Episoden: 11

Stream verfügbar auf: Netflix

Worum geht es in Sakamoto Days? Tarou Sakamoto war lange Zeit der gefährlichste Kopfgeldjäger auf der Welt. Brutal, skrupellos und effizient. Unter anderen Assassinen gilt er als lebende Legende, die jeden Auftrag perfekt ausführen konnte.

Video starten Sakamoto Days: Ein Ex-Killer, der nie ganz zur Ruhe kommt Autoplay

Das war zumindest der Fall, bis Sakamoto sich verliebt hat. Jetzt hat er geheiratet und arbeitet als Ehemann und Familienvater in einem kleinen Geschäft. Doch diese Idylle bleibt nicht lange, denn andere Assassinen sind ihm auf den Fersen, da ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt wurde. Doch Sakamoto hat noch immer eine Menge Tricks auf Lager, um seine Familie zu beschützen …