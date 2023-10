Warum ich nach 8 Jahren überlege, mein Netflix-Abo zu kündigen

Netflix ändert in den letzten Monaten vieles an ihrer Preispolitik, und augenscheinlich trifft das auf sehr viel Gegenwind. Auch MeinMMO-Autor Nikolas Hernes sieht in der aktuellen Entwicklung von Netflix Probleme, die ihm immer weniger Spaß am Streaming-Dienst bereiten.

In den letzten Monaten sehe ich Netflix hauptsächlich negativ in den Schlagzeilen. Account-Sharing und mögliche Preiserhöhungen (via GameStar) sorgen bei vielen Nutzern für Stirnrunzeln.

Ich hab schon lange Netflix und verstehe grundsätzlich, dass in aktuellen Zeiten mit Inflation und Co. natürlich nicht alles vom Preis gleich bleiben kann. Netflix gibt als Gründe für die Erhöhung an (via abc7chicago):

Höhere Produktionskosten

Die Nachfrage nach Streaming-Services sinkt nach der Pandemie

Nach den aktuellen Streiks in Hollywood werden die Kosten noch höher

Doch ich sehe in Netflix selbst und seinem Angebot ein viel größeres Problem. Das hinterlässt bei der neuen Preispolitik einen faden Beigeschmack.

Netflix und die Eigenproduktionen

Netflix hat über die Jahre viele popkulturell relevante Hits produziert. Stranger Things, Squid Game und Wednesday waren Riesen-Hits und erhalten neue Fortsetzungen. Doch viele der laut Netflix erfolgreichsten Produktionen sind einfach nicht meine Art der Unterhaltung.

Mit einem Actionfilm wie Red Notice feierte Netflix seinen bis dato größten Filmerfolg, wie die Kollegen von Filmstarts berichten. Und auch Filme wie Bird Box oder 6 Underground scheinen richtig gelungen zu sein. Manchmal braucht man auch einen Film, bei dem man den Kopf abschalten und den Feierabend genießen kann.

Zusätzlich dazu scheint Netflix Gefallen an Reality-TV-Formaten gefunden zu haben. Geht man auf die Startseite und sieht Titel wie Liebe Macht Blind oder Too Hot To Handle, dann fragt man sich, ob man nicht doch bei RTL 2 gelandet ist.

Öffnet man Netflix, sieht man oft solche Shows

Aber diese Formate und Filme sind eben erfolgreich. Es ist ein persönliches Problem, was ich mit diesem Content habe.

Laut einem Bloomberg-Bericht rechnet Netflix seine Shows über einen Efficiency Score. Kostet ein Format 10 Millionen Dollar und erreicht 10 Millionen Nutzer, dann ist der Score bei 1x. Je höher der Efficiency Score, desto besser für eine Show. Aber auch die Watch Time ist wichtig, wie Netflix in einem eigenen Blogpost beschreibt.

Vor ein paar Wochen noch berichtete Variety, dass Netflix im Animationsbereich umstrukturiert und Leute auch ihre Jobs verlieren. Das macht mich wirklich traurig, denn Filme wie Die Mitchells gegen die Maschinen oder Nimona sind unglaublich gute Eigenproduktionen.

Netflix macht eben die Produktionen, die viele Leute sehen wollen, und wenn meine Shows und Filme eben keine erfolgreichen Hits sind, dann muss ich sie woanders suchen.

Die Preiserhöhungen und die Kunden

Das Blocken des Accountsharings sorgte auf Social Media für einen großen Aufschrei. Leute schrieben, dass sie Netflix kündigen würden. Und auch die Preiserhöhung und das neue Abo mit Werbung ernteten negative Kommentare.

In einer Umfrage auf MeinMMO, Gamestar und Gamepro fragten wir bezüglich der neuen Preiserhöhungen, wie der Stand der Leser aktuell im Netflix-Abo ist. Die Frage war, Sollte Netflix auch in Deutschland wieder die Preise erhöhen, werde ich…. Mit 54 % antwortete mehr als die Hälfte der 20.084 abgegebenen Stimmen mit mein Abo kündigen . 27 % haben kein Netflix-Abo, 14 % würden es weiterlaufen lassen und 5 % würden den Tarif wechseln.

Eine Umfrage auf MeinMMO zeigt ein deutliches Ergebnis.

Ich glaube, das liegt auch am Angebot.

Klar, zu großen Events wie eben Wednesday werden viele Leute wieder abonnieren. Ob sie dann lange bleiben, ist bei der aktuellen Entwicklung schwer zu sagen.

Aber das sind nur Stimmen aus der Community, denn Zahlen von Netflix belegen, dass es dem Unternehmen aktuell gut geht.

Wie die New York Times berichtete, konnte Netflix im dritten Quartal 2023 9 Millionen Nutzer gewinnen. Von der Empörung vieler Nutzer ist anscheinend noch nichts zu spüren. Und die Formate, Serien und Filme, die sie machen, scheinen noch viele Nutzer anzulocken.

Natürlich ist nicht alles schlecht

Jeder Geschmack ist natürlich anders, und auch dieses Jahr hat Netflix wieder viele Sachen herausgebracht, die ich wirklich gut fand. Beef war eine fantastische Serie über unterdrückte Wut und Jähzorn, und mit dem herrlich ehrlichen Muscle Mayhem hatte ich unglaublich viel Spaß. Auch die neuen Kurzfilme von Wes Anderson sind fantastisch.

Wenn der Trend mit Paramount Plus und immer mehr Streaming-Diensten so weitergeht, wird Netflix in den nächsten Jahren viele Klassiker verlieren. Der Anbieter muss dann noch stärker mit Eigenproduktionen gefallen. Ich hoffe, Netflix setzt mehr auf Qualität als Quantität, denn sonst lohnt sich der Dienst für mich nicht mehr.

Die Frage, ob sich Netflix verbessert, beschäftigt sich eher mit mir selber.

Wenn der Content den Netflix produziert, mir weiterhin nicht das gibt, was ich will, dann werde ich wohl kündigen. Bezogen aufs Unternehmen selber und den aktuellen Erfolg muss Netflix aber wahrscheinlich nichts ändern.

Was haltet ihr von der aktuellen Preispolitik von Netflix – Habt ihr es vielleicht sogar schon gekündigt? Schreibt es in die Kommentare.

Falls ihr den Streaming-Dienst noch nutzt und wegen der Jahreszeit in Halloween-Stimmung seid, dann habt ihr hier ein paar Serien-Tipps:

