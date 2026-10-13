Der Schöpfer von Naruto hat den Ninja nur erschaffen, weil er die Fortsetzung eines anderen Mangas sehen wollte

Die New York Comic Con 2026 war für Naruto-Fans ein wahres Fest. Nicht nur gab es die Ankündigung eines neuen Mangas, es wurde auch ein neuer Anime vorgestellt, der den bekannten Ninja auf sein unbekanntes Vorbild treffen lässt.

Was für ein Anime ist das? Am 11.10.2026 kündigte man auf der New York Comic Con NarutoxNinkū an. Der Special-Anime soll aus 4 Episoden bestehen und lässt das junge Team 7, also noch vor dem Abgang von Sasuke aus Konoha, auf eine Mission gehen, bei der Kakashi nicht teilnehmen kann.

Im Zuge dessen landen die Ninjas in der Welt von Ninkū und müssen sich dort zurechtfinden. Es ist aber nicht einfach nur ein anderer Manga und Anime. Für Masashi Kishimoto, den Schöpfer von Naruto, hat Ninkū eine wichtige Bedeutung.

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Ohne Ninkū gäbe es kein Naruto

Was bedeutet Ninkū für Kishimoto? Im Zuge der Ankündigung gab es auch Kommentare zum Crossover von Kishimoto, die ihr auf naruto-official.com lesen könnt. Dabei betont der Mangaka, dass Naruto stark von Ninkū inspiriert worden ist.

Er erklärt: Ich habe Naruto geschaffen, weil ich persönlich gerne die Fortsetzung von Ninkū gesehen hätte.

Ich denke, vielen von euch ist das bereits aufgefallen, aber Naruto wurde stark von Ninkū beeinflusst. Ohne „NINKŪ“ gäbe es Naruto nicht. Einfach gesagt: Fūsuke ist Narutos geheimer Mentor.

Dabei hat Kishimoto auch nur Lob für Koji Kiriyama übrig, den Schöpfer von Ninkū. Er beschreibt ihn als Mentor für sich, so wie Ninkūs Hauptfigur Fūsuke ein Mentor für Naruto war. Ihn zu treffen, mache aus einem lang gehegten Traum eine Wirklichkeit.

Beide sind als Supervisor am Projekt beteiligt.

Einen ersten Blick auf das Projekt seht ihr hier:

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Was ist Ninkū überhaupt? Der Manga Ninkū lief zwischen 1993 und 1995 in der Shonen Jump, dem Magazin, in dem auch Naruto lief. Der Manga wurde zwischen 1995 und 1996 auch als Anime adaptiert.

In Ninkū geht es um Fūsuke, einen 12-jährigen Jungen, der ein bisschen aussieht wie ein Frosch. Von seinem Aussehen sollte man sich aber nicht täuschen lassen, denn er ist in Martial Arts trainiert und kann auch Ninjutsu einsetzen. Seine Spezialität ist der Einsatz von Windfähigkeiten.

Zusammen mit den verbliebenen Kriegern seines Ninja-Clans will er ein Imperium stürzen, das seinen Clan einst besiegt hat.

Visuell sieht man in Ninkū, wie sich Kishimoto wohl hat inspirieren lassen. So besitzt Fūsuke die Technik Kuatsuken. Dabei erschafft er mit Wind eine handgroße Kugel, die er auf Gegner loslässt – sehr ähnlich zum Rasengan.

Kanntet ihr Ninkū und freut ihr euch auf einen neuen Anime mit dem jungen Naruto? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Naruto hat viele legendäre Kämpfe hervorgebracht, die sich in die Köpfe der Fans eingebrannt haben. Die besten 7 findet ihr hier: Die 7 legendärsten Kämpfe in Naruto