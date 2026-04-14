Nach 3 Jahren Pause vom Anime zu Boruto erfahren wir wohl bald endlich, wer das Erbe von Naruto antritt

Der Anime von Boruto befindet sich seit 3 Jahren in einer Pause. Doch gerade im nächsten Teil der Serie erfahren wir endlich, wer der Nachfolger von Naruto ist.

Wann geht es mit dem Anime weiter? Die letzte Folge des Animes von Boruto lief im März 2023 und ist mit 293 Episoden abgeschlossen. Direkt darauf wird Boruto: Two Blue Vortex erscheinen, das zeitlich 3 Jahre nach dem Ende von Boruto spielen wird.

Bislang gibt es noch keine Ankündigung dazu, wann der Anime mit dem nächsten Teil weiterlaufen wird. Da der Manga im Mai 2026 seinen 10. Geburtstag feiert, wäre das ein passender Zeitpunkt für eine Ankündigung und es gibt noch mehr Hinweise darauf, dass der Anime bald angekündigt wird:

Das Animationsstudio Pierrot ist gerade mit dem Finale von Bleach: Thousand-Year-Blood-War beschäftigt. Hier soll das große Finale im Herbst 2026 laufen. Das Studio kündigte bereits an, dass danach das nächste Projekt folgen wird (zu lesen auf Men’s Non-No).

Im Rahmen des Jubiläums gab es bereits eine erste Ankündigung. Demnach erscheint eine Figur von Boruto, die aus dem nächsten Part des Animes stammt, im Herbst 2026 (zu sehen auf Naruto Official). Es ist oft so, dass Figuren parallel zum Erscheinen eines neuen Animes oder Mangas erscheinen.

Demnach können wir davon ausgehen, dass im Mai womöglich eine Ankündigung zum Anime passiert und Two Blue Vortex dann im Herbst 2026 oder Anfang 2027 anlaufen wird. Allerdings gibt es dafür keine 100-%ige Garantie.

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Der nächste Teil des Animes enthüllt Narutos Erben

Achtung, Spoiler! Hier gibt es einige Spoiler zur Handlung vom nächsten Part von Boruto. Wenn ihr unvoreingenommen den Anime schauen wollt, solltet ihr den folgenden Abschnitt überspringen.

Wie sieht es mit dem Erbe von Naruto aus? Durch den Manga wissen wir bereits, wie es mit dem Anime weitergeht.

In Boruto muss sein Vater Naruto einen extrem starken Feind besiegen, weshalb er eine völlig neue ultimative Form nutzt, den Baryon-Modus. Diese macht Naruto unfassbar mächtig, hat aber einen tödlichen Preis: Sie verbraucht das Leben von Kurama, dem neunschwänzigen Fuchsgeist, der in Naruto seit seiner Geburt versiegelt ist.

Kurama opfert sich und seine Lebensenergie erlischt. Lange scheint es so, als wäre Kurama endgültig gestorben. Doch es stellt sich heraus, dass er in einer anderen Person zurückkehrt, und zwar nicht in Boruto selbst, sondern in Narutos Tochter Himawari, die die Schwester von Boruto ist.

Sie bekommt eine Babyversion des Fuchsgeistes und wirkt schon stärker, als es ihr Vater im gleichen Alter war. Dementsprechend ist Himawari die perfekte Erbin für Naruto.

Allerdings wird es noch eine Weile dauern, bis wir diese Szene im Anime zu sehen bekommen, da sie auch nicht direkt in Kapitel 1 des Mangas auftaucht. Doch mit der voraussichtlichen Ankündigung der Fortsetzung des Animes können wir uns schon jetzt auf diese ikonische Szene freuen.

Im Laufe des Animes von Naruto gab es viele ikonische Bösewichte, die die Menschheit bedroht haben. Doch einem davon haben sie sehr viel Unrecht angetan, wie MeinMMO-Redakteur Niko findet: Ich kann Naruto auch nach 16 Jahren nicht verzeihen, was der Anime mit dem besten Schurken gemacht hat