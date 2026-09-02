Ein berühmtes Zeichen aus Naruto gibt es nur, weil der Zeichner des Mangas faul war

In Naruto gibt es unterschiedliche Dörfer wie Konohagakure. Als Erkennungszeichen tragen die Ninjas im Anime und Manga ein bestimmtes Symbol aus dem jeweiligen Dorf. Doch das hätte es in seiner jetzigen Form fast nicht gegeben.

Welches berühmte Zeichen ist gemeint? Als Erkennungszeichen ihrer Herkunft tragen die Shinobi aus Naruto Stirnbänder mit ihrem Symbol da drauf. Konohagakure hat beispielsweise einen Wirbel mit einer Ecke, Otogakure dagegen eine Musiknote.

Die Stirnbänder dienen aber nicht nur als Erkennungszeichen gegenüber anderen Personen, sondern auch als Schutz für die Stirn. Das Symbol ist nämlich in Metall eingraviert, was ein äußerst widerständsfähiges Material gegen feindliche Angriffe ist. Die Ninjas schützen also so ihren Kopf frontal.

Doch fast hätte es diese Symbole nicht gegeben. Masashi Kishimoto, der Autor von Naruto, verriet nämlich im allerersten Band schon, dass es die Stirnbänder nur aus Faulheit gibt.

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Fliegerbrille musste den Stirnbändern weichen

Warum gibt es die Stirnbänder denn? Im ersten Band des Mangas zeigte Kishimoto die allererste Skizze von Naruto. Damals trug er noch eine Fliegerbrille und derbe Boots. Damals hätte die Geschichte zudem nicht um Ninjas, sondern um Magie und Zauberei gehen sollen.

Kishimoto stellte jedoch fest, dass das Zeichnen der Fliegerbrille jedes Mal ein Schmerz gewesen sei. Deshalb kam er mit der Idee um die Ecke, dass er den Ninjas Stirnbänder verpassen könnte.

Das Zeichnen dieser Bänder kostet weniger Zeit als das Zeichnen der Fliegerbrille, weshalb Kishimoto sich vermutlich besser an die Deadlines halten konnte, die der Verlag für bestimmte Kapitel herausgibt.

Doch zum Glück hat Kishimoto sich für diese Idee entschieden und aus der Fliegerbrille ein Stirnband gemacht. Gerade bei Cosplays darf das Stirnband einfach nicht fehlen, denn es gehört irgendwie zu den Ninjas dazu. Oder was meint ihr?

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