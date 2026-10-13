Nach 28 Jahren werden zwei beliebte Figuren aus Detektiv Conan endlich zum Paar und ein ganzes Land feiert

Detektiv Conan bot vielen Fans nicht nur spannende Fälle, der Anime auf RTL2 etablierte auch viele romantische Gefühle, die mal mehr, mal weniger offensichtlich waren. Jetzt gab es aber ein Liebesgeständnis, das in Japan groß gefeiert wird.

Wer hat wem die Liebe gestanden? Kazuha Toyama wurde 1998 in Folge 118 von Detective Conan vorgestellt und als Love Interest des Detektivs Heiji Hattori etabliert. Auch wenn es oft anders wirkt, waren die beiden im Anime eigentlich nie richtig zusammen.

Das hat sich mit Folge 1216 jetzt aber geändert. Die Folge debütierte in Japan am 10. Oktober und neben dem Fall kam es zu einem Moment, in dem Kazuha mithört, wie Heiji ihr endlich seine Liebe gestehen möchte. Sie spricht ihn an und er gibt zu, dass er es wirklich so meint. Am Ende sieht man die beiden dann noch händchenhaltend.

Obwohl dieser Moment im Manga bereits vorher passierte, sorgt die Szene im Anime für großen Jubel in Japan.

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Auch im echten Leben wird die Liebe der beiden gefeiert

Wie feiert Japan die neue Folge? Auf Social Media sorgt die Szene für viel Jubel unter den Fans. So feiert etwa @anime_tara16 auf x.com die Szene und dass die beiden endlich zusammen sind.

Aber auch im Land selbst wird gefeiert. Wie Dexerto berichtet, sollen in Osaxa bis zum 17. Oktober Trucks herumfahren, die ein Plakat der beiden Figuren bedruckt haben. Außerdem soll auch ein Boot im Dotonbori-Fluss fahren, das die Liebe der beiden feiert.

Wie ein solcher Truck aussieht, könnt ihr auf Reddit sehen:

Abseits davon gibt es für Fans in Japan eine Möglichkeit, Fotos basierend auf der Szene zu machen. Auf der Aussichtsplattform des Wolkenkratzers Abeno Haruka in Osaka gibt es eine Animeausstellung zum 30-jährigen Jubiläum von Detektiv Conan.

Im Zuge des Liebesgeständnisses gibt es ab dem 11. Oktober die Möglichkeit, die Szene nachzuerleben. So finden sich Fußspuren an der Stelle, an der auch die Figuren standen, und man kann im Aufzug, wenn man die Aussichtsplattform verlässt, ein exklusives Gespräch der beiden hören, das es weder im Anime noch im Manga gab und von Mangaka Gosho Aoyama geschrieben wurde.

Wünscht ihr euch eine ähnliche Szene für Shin’ichi und Ran und verfolgt ihr die Anime-Serie noch? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Detektiv Conan ist immer noch nicht zu Ende, aber der Autor weiß bereits, wie der Manga enden soll: Das Ende von Detektiv Conan: Der Autor weiß schon, wie es ausgehen wird