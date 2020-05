Multiboxing ist Mist – das zumindest geht aus euren Meinungen hervor. Doch ein paar der MeinMMO-Leser finden Multiboxing gut oder betreiben es sogar selbst.

Multiboxing in MMORPGs wie World of Warcraft ist ein heißes Thema. Wir wollten vor einigen Tagen von euch wissen, wie ihr zu Multiboxern in MMOs steht und ihr habt klar geantwortet. Demnach sind Multiboxer ziemlich unbeliebt und der größte Teil von euch wünscht sich, dass sie grundsätzlich in jedem Spiel verboten werden.

Was ist Multiboxing? Multiboxing ist das Spielen von mehreren Accounts und somit Charakteren gleichzeitig. Ein einzelner Spieler kann somit eine ganze Gruppe an Charakteren steuern und ist deutlich effizienter. Daher kann er Dungeons im Alleingang bewältigen, im PvP andere Spieler übermannen oder Ressourcen in der Welt mit vielfacher Effektivität farmen.

Die Umfrage fiel ziemlich eindeutig aus.

Fast 70% wollen Multiboxing verbieten

Aus unserer Umfrage geht klar hervor, dass die Mehrheit unserer Leser Multiboxer eher kritisch sehen. Satte 69% haben sich für die Antwortmöglichkeit „Multiboxing sollte immer verboten sein!“ entschieden.

Gegen Multiboxer hat man kaum eine Chance – erst recht nicht beim Farmen.

Viele Spieler berichten von ihren Erfahrungen mit Multiboxern und wie es ihrer Auffassung nach der Wirtschaft der Server und dem Spielspaß geschadet hat. So schreibt Sas Cha auf Facebook:

Es ist einfach meiner Meinung nach falsch und zerstört auch die Wirtschaft im Spiel. Auf Thrall [einem WoW-Server] fliegen gleich mehrere von denen rum beim Kräuterfarmen. Auf Nazjatar sind die Kräuter auf 10x pflücken limitiert, danach verschwinden sie. Das Auktionshaus wird, zumindest was die aktuellen Kräuter angeht, von einer Handvoll Spieler dominiert. Nervt extrem, vor allem wenn man selbst nicht viel Gold hat.

WoW: Spieler klagen über Multiboxer – Ist das noch fair?

Diese Meinung teilt auch Jessica Neu, ebenfalls über Facebook:

Naja, da auf Eredar [ein WoW-Server] jemand das ganze Auktionshaus beherrscht, ist das doch irgendwo ziemlich nervig …

Eine Horde tanzender Tauren hätte wenigstens was Lustiges.

Manche Multiboxer haben ihre Macht auch ausgenutzt, um etwa anderen Spielern die Namen zu klauen.

Fast jedem 5. ist Multiboxing egal

Mit 17% der abgegebenen Stimmen gibt es auch eine Gruppe, denen Multiboxer schlicht egal sind. Sie stehen ihnen neutral gegenüber oder haben sowohl positive als auch negative Erfahrungen gemacht.

Denise Senger schreibt über Facebook dazu:

Sehe sie öfter, mal sind sie nervig, weil ich dann länger brauche, um Weltquests abzuschließen. Oder sie helfen einem, dann geht das ganz schnell.

Ein paar finden Multiboxing in Ordnung

Immerhin 11% unserer Leser haben kein Problem mit Multiboxing, wenn es im kompetitiven Bereich, wie etwa im PvP, verboten ist. Sonst geschehen solche merkwürdigen Situationen. Solange das Multiboxing in einer PvE-Umgebung geschieht, sehen sie darin kein Problem.

Der kleinste Prozentsatz (3%) steht Multiboxern sogar positiv gegenüber und hat damit kein Problem. Sie finden das parallele Spielen mehrerer Charaktere sogar interessant oder cool und würden es selbst tun, wenn sie die Gelegenheit oder die Ressourcen dafür hätten.

So schreibt Vanzir in den Kommentaren:

Ich mag sie nicht sonderlich, wenn sie mir im Weg sind, z.B. wenn ich etwas farme, aber dennoch würde ich dasselbe tun, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte.



Sie zahlen viel dafür, also sollen sie auch ruhig das Recht dazu haben, mehr zu bekommen, um es kurz zu fassen.

Deckt sich das Ergebnis der Umfrage mit euren Erwartungen?