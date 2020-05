Multiboxing in MMORPGS wie WoW – Ist das fair oder wie ein Cheat?

Multiboxing in MMORPGs ist ein großes Thema. Doch ist das cool, was diese Spieler machen? Oder stört es massiv den Spielspaß der anderen?

So manch einem MMORPG-Veteran werden diese Spieler schon aufgefallen sein. Sie spielen häufig die gleiche Klasse und laufen in einem großen Pulk umher, um Ressourcen zu sammeln oder Quests abzuschließen. Alle Charaktere machen exakt die selben Bewegungen. Doch was von außen für den Laien wie ein Bot in World of Warcraft aussieht, ist oft ein sogenannter Multiboxer.

Doch sind Multiboxer eher „Hui“ oder „Pfui“? Wie steht ihr zu diesen Spielern und was haltet ihr von ihnen?

Was sind Multiboxer? Multiboxer sind Spieler, die mehrere Accounts eines Spiels (meistens MMORPGs) gleichzeitig betreiben und diese auch parallel spielen. Je nach Spiel sind dabei mehrere PCs im Einsatz. Durch spezielle Software und Makros werden die Eingaben so vorgenommen, dass die Charaktere parallel bewegen und gleichzeitig handeln. Oft fungiert dabei ein Charakter als „Main“, dem die anderen Charaktere dann folgen.

Gegen Multiboxer hat man kaum eine Chance – erst recht nicht beim Farmen.

Was bringt Multiboxing? Das Spielen mehrerer Charaktere gleichzeitig bringt je nach Spiel eine Menge Vorteile. So kann der Multiboxer schwere Aufgaben im PvE im Alleingang bewältigen und ist nicht auf andere Mitspieler angewiesen. Im PvP stellt er eine starke Kraft dar, die einzelnen Spielern oft überlegen ist. Auch gegen Gruppen kann ein Multiboxer im Vorteil sein, weil er nahezu perfekten „Fokusschaden“ verursachen kann – deshalb wurde Multiboxing im PvP auch verboten.

Ein letzter Aspekt ist die Effektivität, mit der ein Multiboxer Ressourcen farmen kann. In Spielen wie World of Warcraft, in denen mehrere Charaktere aus der gleichen Quelle Beute ergattern können, sammelt ein Multiboxer mit 10 Charakteren etwa die zehnfache Menge an Kräutern, wodurch Multiboxer den Preis einiger Ressourcen bestimmen können, zugleich aber auch viele Ressourcen anbieten. „Normale“ Spieler kommen kaum an die Ressourcen ran.

Multiboxer – eine Lawine des Todes. Aber nur ein Spieler.

Was sind die Nachteile? Zu den Nachteilen gehören im oft die gesteigerten Kosten. Denn wer mehrere PCs benötigt und auch mehrere Spiel-Accounts anschaffen muss, zahlt dafür auch einen hohen Preis. Hinzu kommt, dass Multiboxer in vielen Spielen einen schlechten Ruf haben, wenn sie etwa zu viel Marktdominanz aufbauen, etwa beim Farmen von Ressourcen. Davon ab ist das Spielen mehrerer Charaktere ziemlich anstrengend und benötigt eine Menge Aufmerksamkeit.

Multiboxing – ist das Mist oder voll okay?

Aber kommen wir nun zu euch! Was haltet ihr von Multiboxern? Sind die cool und gehören zu einem Spiel einfach dazu? Oder sollte Multiboxing generell verboten sein?

Wenn ihr eure Antwort ein bisschen weiter ausführen wollt oder eigene Erlebnisse mit Multiboxern teilen wollt, dann lasst doch einen Kommentar da.