„Trymacs ist für mich kein Gamer“ – Twitch-Streamer MontanaBlack bestimmt: Wer White Mode nutzt, ist unwürdig

„Trymacs ist für mich auch kein Gamer und das seht ihr auch anhand seines Gameplays“, erklärt MontanaBlack. Den könne er – zumindest was das angehe – einfach nicht ernst nehmen. Menschen, die White-Mode verwenden, seien ihm einfach „sus“, so der Streamer.

Karriere und Leben von MontanaBlack in 2 Minuten: Was macht ihn aus?

Woher stammt die Aussage? In einem aktuellen Stream reagierte MontanaBlack auf ein Video seines Kumpels Tim „KuchenTV“ Heldt über die Streamerin Pia „Shurjoka“ Scholz, an der die beiden einen Narren gefressen haben .

Als einer der größten deutschen Twitch-Streamer hat Marcel „MontanaBlack“ Eris (35) schon die ein oder andere Stunde in verschiedenen Spielen verbracht. Somit glaubt er auch, beurteilen zu können, was einen „echten Gamer“ ausmacht – und das hat offenbar nichts mit Zocken zu tun.

