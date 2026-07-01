MontanaBlack wird seit 5 Jahren wegen einer Sache kritisiert, jetzt fliegt sie endlich raus

Der Twitch-Streamer MontanaBlack hatte jahrelang im Hintergrund ein Aquarium, auf das er sichtlich stolz war. Jetzt kommt es weg, wegen Tierschutz.

Wofür wurde MontanaBlack kritisiert? Wer MontanaBlacks Streams auf Twitch verfolgt, dem wird sicherlich das prominent platzierte Aquarium im Hintergrund aufgefallen sein. Besonders in seinen früheren Streams war es zu sehen. Mittlerweile hat der Streamer auch andere Set-Ups aus denen er livestreamt.

MontanaBlack schien immer sehr stolz auf sein Meerwasser-Aquarium und gab regelmäßig Updates dazu, was er sich für neue Fische holte. Auch ein berühmtes Meme entstand wegen des Aquariums: Monte, dein Aquarium brennt.

Doch einer fand das Aquarium problematisch: der Tierschützer und Meeresbiologe Robert Marc Lehmann. In vielen seiner YouTube-Videos schoss er gegen den Twitch-Streamer und wollte ihm die Problematik dieser Haltung von Fischen näherbringen. Über 5 Jahre zog sich dieser Streit zwischen den beiden.

MontanaBlack wurde nicht nur für sein Aquarium kritisiert:

Video starten Twitch: MontanaBlack wird wegen seinem Fahrverhalten kritisiert Autoplay

So auseinandergenommen mit Fachwissen

Was ist jetzt mit dem Aquarium passiert? Zunächst stellte sich MontanaBlack dieser Kritik gegenüber noch quer und wollte nicht einsehen, dass es durchaus eine problematische Haltung der Fische sein kann. Doch schließlich sah er seinen Fehler ein und wollte dem Rat von Robert Marc Lehmann nachgehen, die Fische nicht mehr in seinem Aquarium zu halten.

Jetzt kamen die beiden deutschen Content Creator mit einem Aquarianer in der alten Gaming-Zentrale von MontanaBlack zusammen und leerten das Aquarium. MontanaBlack fasste nochmal seinen Gedankengang zu der Thematik zusammen:

Ich habe immer gedacht, dass die Leute, die das hier machen, Ahnung haben. Ich will ihnen nicht die Ahnung absprechen, aber wenn die zu mir gesagt haben “Ist in Ordnung” und “Das ist nicht schlimm, dass das Wildfänge sind, das passt schon” da habe ich gesagt “Okay, passt.” Und als du damals so gestänkert hast und gesagt hast, “Die haben keine Ahnung”-mäßig, habe ich dann halt gesagt, “Ne, der kann mich am Arsch lecken. Was soll die Scheiße? Soll mich nicht von der Seite volllabern.” und dann hast du mich halt so auseinandergenommen mit Fachwissen, dass ich mir im Grunde meine eigene Vergewohltätigung angeguckt habe, und dann habe ich einfach lieber die Fresse gehalten.



– MontanaBlack via YouTube ab 05:28

Die Fische kamen nach dem gemeinsamen Abbau in eine Aquaristik, in der sie mehr Platz in den Becken haben und artgerecht gehalten werden.

Für die Aktion bekam MontanaBlack auch Zuspruch von der Community. So schrieben beispielsweise viele unter einem Reddit-Post, dass sie froh darüber sind, dass der Twitch-Streamer sich etwas eingestanden und dementsprechend gehandelt hat.

Was haltet ihr von der Aktion? Habt ihr auch ein Aquarium und würdet ihr es aufgeben? Schreibt es uns in die Kommentare!

Mehr zu MontanaBlack lest ihr hier auf MeinMMO. Beispielsweise warum ein Twitch-Kollege von ihm enttäuscht ist, dass er kein Partner von Görngy sein darf: Der „Homie seit Tag 1“ von MontanaBlack ist enttäuscht, dass er keine Werbung für ihn machen darf