Mit der Rückkehr eines beliebten Monsters im zweiten großen Title Update für Monster Hunter Wilds, bahnt sich auch die Lösung für ein Rätsel an, das Fans bereits seit 16 Jahren beschäftigt. Denn es gibt einen Punkt, der Wilds von seinem 2009 erschienen Vorgänger Monster Hunter Tri unterscheidet.

Welches Rätsel wird endlich gelöst? Fan beschäftigt seit jeher vor allem der Name des Monsters. Nicht weil er unbekannt ist, sondern vielmehr, weil nicht ganz klar ist, wie man ihn nun aussprechen soll. Denn bisher gibt es keine offizielle Vertonung des Namens.

Das scheint in der Community für Diskussion zu sorgen, die indessen mit seiner Rückkehr aufflammt (via Reddit). Denn im Sommer 2025 soll im 2. Title Update nach rund 16 Jahren endlich der beliebte Leviathan und Herrscher der Meere Lagiacrus zurückkehren. Und mit ihm die Hoffnung auf eine Lösung dieses alten Rätsels.

„Die Gilde ermächtigt dich, dieses La (murmel, murmel, murmel) zu jagen, um dieses Ökosystem zu schützen!“

Was sagt die Community zu dieser Möglichkeit? User swagboyclassman öffnet seinen Thread auf Reddit mit den Worten „Mir ist gerade aufgefallen, dass wir mit dem Title Update 2 endlich eine offizielle Aussprache von Lagiacrus bekommen! Wie sprecht ihr es aus? Ich bin Team Lah-Jya-Crus und ich wäre am Boden zerstört, wenn ich falsch liege.“

Darunter finden sich etliche Kommentare von Usern, die sich die gleiche Frage stellen und andere, die sich einen Spaß daraus machen:

TheHopeflame witzelt: „Nur um uns zu ärgern: Jeder Charakter, der es sagt, sagt es anders.“

themightypetewheeler schreibt: „Die Gilde ermächtigt dich, dieses La (murmel, murmel, murmel) zu jagen, um dieses Ökosystem zu schützen!“

Hyero spottet: „Ich spreche es Lagiacrus aus.“ Daraufhin antwortet DeusIzanagi: „Das ist eine wirklich seltsame Art, es auszusprechen … Ich sage Lagiacrus.“, woraufhin Lenku schließt: „Ich hätte nie gedacht, dass ich zwei falsche Aussprachen für Lagiacrus sehen würde.“ Viele weitere Kommentatoren steigen auf diesen Zug auf und spinnen den Witz weiter.

Ein deutscher Kommentar von Betonmischael führt auf: „Die gute alte Lagillenkruste.“

Nach 16 Jahren die Erlösung

Warum wird dieses Rätsel jetzt erst gelöst? Bislang gab es in Teilen der Reihe um Monster Hunter nur wenig bis gar keine richtige Synchronisation. Insbesondere die älteren Teile kamen ohne große Sprachausgabe und mit nur ein paar Lauten aus – der Großteil der Konversationen musste gelesen werden.

So auch in Monster Hunter Tri (2009 / Nintendo Wii) beziehungsweise Monster Hunter 3 Ultimate (2013 / Nintendo 3DS). Seither hatte Lagiacrus keinen Auftritt mehr in einem Monster Hunter, weshalb die Aussprache seines Namens ein Mysterium blieb – bis heute.

Denn in Monster Hunter Wilds werden vor allem die Quests rund um die Einführungen von Monstern vertont. Die Wahrscheinlichkeit ist deshalb sehr hoch, dass wir dieses Mal eine offizielle Aussprache des Namen „Lagiacrus“ erhalten werden.

Denn Alma autorisiert jede Jagd eines neuen Monsters mit ihrem berüchtigten Satz „Die Gilde autorisiert die Jagd auf xy (hier Namen des Monsters einfügen)…“. Demnach wird höchstwahrscheinlich auch Lagiacrus auf diese Art angekündigt und die Jagd auf ihn eröffnet werden.

User TheGMan-123 führt in dem Reddit-Thread auf, dass eine englische Aussprache des Namens bereits kurz im Video „Welcome to Monster Hunter“, in welchem die Schauspielerin Daisy Ridley in die Geschichte rund um Monster Hunter einführt, einmal kurz zu hören war. Demnach wäre es im englischen „lag-ee-ak-rus“. Ein Kind in Monster Hunter Tri hatte ihn damals als „leggy-ahh-crus“ bezeichnet, was dem ebenfalls nahekommt.

Wie Lagiacrus letztendlich offiziell in einem Spiel von Monster Hunter in den verschiedenen Sprachen ausgesprochen wird, wird sich dann voraussichtlich im Sommer 2025 zeigen, wenn das TU2 an den Start geht. Dann wird Lagiacrus endlich nach 16 Jahren wieder zu erjagen sein. Das sorgt bei MeinMMO-Redakteur Alexander Schürlein allerdings auch für Sorgen: Nach 16 Jahren kehrt der legendäre Lagiacrus endlich zurück zu Monster Hunter – Jetzt habe ich Angst, dass er die Erwartungen nicht halten kann