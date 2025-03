Spieler aus Monster Hunter Wilds feiern Alma: „Gib mir die Erlaubnis zur Jagd, ich möchte es zu einem Hut verarbeiten“

Eine Kreatur in Monster Hunter ist so süß, dass Spieler sich weigern, sie zu jagen

Was muss ich zu Monster Hunter Wilds wissen? Im neuen Teil der beliebten Reihe aus dem Hause Capcom erwartet euch eine dynamische Welt mit einer lebendig wirkenden Fauna, in der ihr es mit kleinen und großen Kreaturen zu tun bekommt. Euch stehen 14 Waffen zur Verfügung, um die verschiedenen Monster zur Strecke zu bringen.

Und das war nur eine Auswahl der Memes, die derzeit innerhalb der Community die Runde machen. Wie bewertet ihr die Rolle von Alma in Monster Hunter Wilds? Verratet es in den Kommentaren!

Eine Figur mit Meme-Potenzial : Innerhalb der Hauptgeschichte von Monster Hunter Wilds kommt es immer wieder zu Situationen, in denen Alma – oft schweren Herzens – einen Satz aussprechen muss: „Die Gilde autorisiert dich, dieses Monster zu jagen.“ Dann greift ihr als Jäger zur Waffe und stürzt euch in den Kampf.

