„Das war nicht auf meiner Bingo-Karte für 2024“: Jedi aus Star Wars erklärt euch nun die Lore von Monster Hunter

Natürlich müssen wir am Ende darauf eingehen, dass Ridley in Star Wars die Rolle von Rey Skywalker gespielt hat. Und wie hieß gleich nochmal der Flugwyvern aus der Open-Beta, mit dem auch der Trailer abschließt? Richtig, Rey Dau! Manches kann man sich einfach nicht ausdenken.

Jäger bemühen sich, die Natur im Gleichgewicht zu halten. So jagen sie vor allem Monster, die in einem bestimmten Gebiet überhandnehmen. So gesehen sind die Monster gar nicht so bösartig, wie sie oft wirken und die Jäger keine reinen Adrenalinjunkies – oder?

Was ist die Lore von Monster Hunter? Monster sind genauso Teil der Natur wie Menschen und alle anderen Völker und Tiere, die man so antrifft. Dementsprechend ist es nicht das Ziel der Jäger, Monster allesamt auszurotten.

Wer ist diese Schauspielerin? Für den Trailer hat sich Entwickler Capcom die Schauspielerin Daisy Ridley an Bord geholt. Sie hat auch Rey Skywalker in der Sequel-Trilogie von Star Wars verkörpert. Nun leiht sie ihre Stimme als Erzählerin.

