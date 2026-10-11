Monster Hunter Wilds bringt meinen persönlichen Albtraum zurück, aber so fies wie im neuen DLC war er wohl noch nie

Mit dem DLC „Ascendance“ zieht in Monster Hunter Wilds ein beliebtes Monster ein, das MeinMMO-Redakteur Alex schon in den Vorgängern in Schrecken versetzt hat. Und im neusten Teil der Reihe könnte er sogar noch deutlich schlimmer werden.

Ich erinnere mich an die Dunkelheit, die angsterfüllten, suchenden Blicke, die Stille. Diese absolut drückende Stille ohne Kampfmusik. Und diese Panik, wenn man in das augenlose, blasse Gesicht der Bestie schaut, wie es mit seinem grotesken, bezahnten Saugnapfmund auf einen zustürzt.

Wer schon einmal gegen Khezu gekämpft hat, weiß: Das ist ein Erlebnis für sich. Und ich bin mir sicher, Monster Hunter Wilds setzt noch einen drauf.

In Monster Hunter Wilds wird er nämlich mit dem Release des DLC „Ascendance“ seine Rückkehr feiern. Zuletzt hatte man ihn in Monster Hunter: Rise jagen können (oder sich von ihm jagen lassen). Er gehört allein aufgrund seines Designs und seines Kampfes zu den beliebteren Monstern und belegt im Ranking aller Monster Platz 32 (siehe Jubiläumsabstimmung).

Ich persönlich grusel mich zwar jetzt schon davor, wie ich ihm im neusten Ableger entgegentreten werde, aber ich weiß auch: Monster Hunter Wilds kann das Erlebnis mit seinen Möglichkeiten nur noch besser machen!

Was ist Khezu für ein Monster? Khezu ist ein blinder, höhlenbewohnender Flugwyvern, der für sein markantes, fleischiges und augenloses Aussehen bekannt ist. Er lebt in absoluter Dunkelheit, verlässt sich bei der Jagd vollständig auf seinen Geruchssinn und lauert seiner Beute oft kletternd an Höhlendecken auf. Im Kampf nutzt Khezu seinen extrem dehnbaren Hals für überraschende Reichweitenangriffe und erzeugt gefährliche elektrische Flächenschocks, um Feinde zu paralysieren. Hier seht ihr Khezu in seiner grotesken, gruseligen Pracht.

Video starten Monster Hunter Wilds: Ascendance zeigt im ersten großen Trailer einen neuen Drachenältesten Autoplay

Neue Möglichkeiten für Grusel-Khezu

Wie kann der Kampf gegen Khezu noch fieser werden? Mit Monster Hunter Wilds sind einige Features und Dynamiken ins Spiel gekommen, die die Kämpfe noch einmal verändert haben. Darunter dynamische Wettereffekte, Revierkämpfe, Herden- und Gruppendynamiken und neue Unterarten wie beispielsweise der Karmaseher-Mizutsune.

Insbesondere diese Features werden sich sehr sicher auch auf Khezu und seine Rückkehr auswirken. So ist es gar nicht unwahrscheinlich, dass:

Khezu sich spannende Revierkämpfe liefern wird Beispielsweise mit Rompopolo, Gore Magala oder auch Rey Dau wäre das besonders spannend

Khezu sich durch seine blutegelähnliche Beschaffenheit auch an herumlaufenden Monstern bedienen könnte Dadurch könnte er sich heilen oder buffen

Khezu durch die Wettereffekte gerade bei Gewitter besonders gefährlich werden könnte Da er schon unter normalen Umständen ein Gegner ist, der sich elektrisch auflädt und die Jäger paralysiert, könnte die Dynamik mit einem Gewitter zusätzlich spannend werden

Khezu könnte vor allem nachts noch gruseliger werden Kommt er nachts in dem passenden Gebiet aus seiner Höhle, könnte er Jäger, die gerade gar nicht nach ihm suchen, einen heiden Schrecken einjagen

Khezu eine neue Unterart bekommt Da er auch an einen Tiefseefisch angelehnt ist und mit Monster Hunter Wilds auch Unterwasserpassagen wieder ins Spiel gekommen sind, könnte sich etwas in der Richtung anbieten Auch Lagiacrus ist ein starker Gegner, der sich an elektrischen Energien bedient und könnte als Vorbild dienen



Zusätzlich wird voraussichtlich auch diese drückende Stille zurückkehren, die in Monster Hunter Wilds noch einmal deutlicher werden könnte. Zum einen bietet der Ableger durch das Ölquellbecken und die Eissplitterklippen passende höhlenartige Umgebungen, in denen er sich auch an Decken und Wänden bewegen und den Jägern auflauern kann.

Zum anderen verlässt er sich nun mal auf seinen Geruchssinn und spürt Erschütterungen über seine seltsame Haut. Durch die Saikriis und ihre starke Einbindung könnte es hier auch nochmal anders spannend werden, wenn man unbedarft beritten in sein Revier eindringt.

Was denkt ihr, was sich mit Khezus Auftritt in Monster Hunter Wilds ändern wird? Habt ihr ein besonderes Erlebnis, das euch mit ihm verbindet? Schreibt es uns in die Kommentare!

Wann genau Ascendance erscheint, ist derzeit noch unklar. Angekündigt ist der DLC für Monster Hunter Wilds für das Jahr 2027. Welche Monster gemeinsam mit Khezu noch einziehen werden und was euch ansonsten erwartet, lest ihr hier: Monster Hunter Wilds: Ascendance – Alles zu Release, Trailer, Monster und mehr