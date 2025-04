Das neue Monster in Monster Hunter Wilds birgt ein Geheimnis, das spätere Jagden entscheidend verändern kann

Im neusten Update von Monster Hunter Wilds wurden dem Spiel einige Neuerungen hinzugefügt. So zog auch mit dem Leviathan Mizutsune ein weiteres Monster ein. Und der birgt ein Geheimnis, das Veteranen nicht nur bekannt vorkommen dürfte, sondern auch die künftigen Jagden beeinflussen kann.

Welches Geheimnis hat Mizutsune? Das neue Monster ist nicht nur besonders schick und bei Fans extrem beliebt (via Capcom), sondern hatte in Monster Hunter Generations Ultimate (MHGU) auch eine besondere Variante: den Karmaseher-Mizutsune (engl. Soulseer-Mizutsune). Aufmerksame Spieler haben ihn auch in Monster Hunter Wilds entdeckt.

Bricht man nämlich während des Kampfes Mizutsunes Kopf, beginnen seine Augen blau zu leuchten und er verändert sein Verhalten, das Fans der Reihe stark an den Karmaseher-Mizutsune erinnert. Denn dieser war in MHGU blind und nahm seine Umgebung mithilfe seiner Blasen wahr – und wird rasend, sobald Jäger mit ihnen in Kontakt kommen. Dann verteilt er größere blaue Blasen, die explosiven Schaden verursachen, statt den vorherigen verschiedenfarbigen Blasen und greift schneller und aggressiver an.

Dieses Verhalten legt auch der vermeintlich normale Mizutsune in Wilds an den Tag, sobald man seinen Kopf bricht und er erblindet. Diese Art Transformation zwischen verschiedenen Varianten hat es bisher in Monster Hunter nicht gegeben. Fans gehen deshalb davon aus, dass diese Neuerung ihre Jagden in Zukunft noch deutlich beeinflussen könnte.

„Ich glaube nicht, dass die Leute wissen, was das bedeutet“

Welche Auswirkungen könnte die Neuerung haben? In seinem Thread auf Reddit greift User HappyFreak1 Mizutsunes Transformation während des Kampfes auf. Er ist der Überzeugung, dass sich genau so eine Veränderung auch für andere Monster eignen würde und hofft, dass Capcom diese Neuerung in Zukunft häufiger verwenden wird, da sie dem Kampf eine neue Note verleiht.

So führt er folgende Ideen auf, wie sich das Ganze in Zukunft noch einbauen ließe:

Ich glaube nicht, dass die Leute wissen, was das bedeutet. Dass Mizutsune sich nahtlos in eine Varianten-Form verwandelt, nachdem es auf einem oder beiden Augen erblindet ist, eröffnet völlig neue Möglichkeiten im Monster-Design. Wenn Monster sich einfach durch bestimmte Bedingungen in Varianten verwandeln können, könnten künftig mehrere Formen oder Stadien in einem einzigen Monster vereint sein. Stellt euch das mal vor: Ein Brachydios, dessen Schleim sich im Kampf durch genug erlittenen Schaden zur explosiveren Flashpoint-Variante verändert – aggressiver, gefährlicher, der Schleim richtet mehr Flächenschaden an und verletzt ihn selbst dabei. Oder ein Rajang, dessen Schweif abgeschnitten wird und der dadurch dauerhaft in den Wutrausch verfällt – mit neuen, brutalen Angriffen. Oder ein Tigrex, dessen Brüllen nach mehreren Rage-Phasen so laut wird, dass es plötzlich Schaden verursacht. Das sind nur ein paar Beispiele – aber denkt mal weiter: Welche Monster könnten sich noch verwandeln? Und was würde das bedeuten?

In den Kommentaren finden sich noch weitere Monster, wie Deviljho oder Diabolos, die sich für eine Verwandlung in der Art eignen würden, sollten sie in Zukunft einen Platz in Monster Hunter Wilds erhalten. Auch Endboss Zoh Shia zeigt eine ähnliche Transformation innerhalb des Kampfes, indem er vom weißen Wächter in ein schwarzes, dämonisches Wesen transformiert.

Die Neuerung biete daher fast endloses Potenzial, Kämpfe auch mit neuen Formen und Verwandlungen innerhalb der Jagden aufzufrischen. So wünschen sich Fans beispielsweise, insbesondere in Anbetracht des kommenden 2. Title Update im Sommer, solch eine Transformation für Lagiacrus.

Andere Fans führen auf, dass dadurch allerdings auch Potenzial für verschiedene Rüstungen verloren gehen würde, wenn die verschiedenen Varianten in einem Monster vereint wären. Eine mögliche Lösung wäre, es ähnlich wie bei Arkveld zu machen, indem man eine normale und eine Wächter-Rüstung für das Monster hätte. Oder man löse es mit „Mischrüstungen“ wie beim Design der Rüstung von Zoh Shia.

Fallen euch weitere Monster ein, die sich für so eine Neuerung eignen würden? Oder wünscht ihr euch vielleicht ganz neue Formen? Schreibt es uns gern in die Kommentare.

