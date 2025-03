Monster Hunter Wilds: Wapponit finden und angeln – So farmt ihr sie

In Monster Hunter Wilds müsst ihr für eine Quest Escunites oder Wapponiten fangen, doch die sind sehr rar, vor allem die großen, leuchtenden Exemplare. Wir zeigen euch eine effektive Methode, wie ihr sie farmen könnt.

Wozu brauche ich Wapponit? Im Basislager des Karminwalds findet ihr den NPC „Kanya“, die eine Leidenschaft für das Angeln hegt. Sie wird euch mit den wichtigsten Grundlagen des Angelns vertraut machen und euch irgendwann auf die Nebenquest schicken, um ihr einen großen Wapponit zu fangen. Das ist leichter gesagt als getan, da dieses Seegetier schwer zu finden und vor allem sehr selten ist.

Wapponit finden und farmen

Wo finde ich Wapponit? Wapponit findet ihr in Tropfsteinhöhlen im Karminwald und das in den umliegenden Seen. Diese Tropfsteinhöhlen verstecken sich hinter Wasserfällen, die ihr problemlos passieren könnt. Zwei Orte legen wir euch ans Herz, wenn ihr Wapponit finden wollt und das sind folgende:

Nördlich von Gebiet 12 hinter dem Wasserfall an der markierten Stelle

Nördlich von Gebiet 8 hinter dem Wasserfall an zwei markierten Stellen

Zwei Orte die Wapponit haben können

Wie farme ich Wapponit? Möchtet ihr schnell an Wapponit herankommen, solltet ihr den Farmspot der 8 wählen. Geht dazu in die Tropfsteinhöhle und entdeckt den Standort des Feldlagers „Unterirdischer See“. Hier solltet ihr ein Feldlager errichten.

Nun könnt ihr schnell dorthin reisen, um das Wapponit zu angeln. Da dieser Seebewohner aber selten ist, werdet ihr es bei eurem ersten Besuch wahrscheinlich nicht antreffen. Schaut gerne an beiden Orten in Gebiet 8 vorbei. Sollte kein Wapponit am Start sein, könnt ihr mit der Schnellreise in einen anderen Ort reisen, um das Gebiet zurückzusetzen.

Das Wapponit erkennt ihr an dem Aussehen eines Ammoniten, einer prähistorischen Schnecke mit Tentakeln. Es gibt zwei Arten, die normalen, die nicht leuchten und die großen, die bläulich leuchten.

Den leuchtenden Wapponit sucht ihr, das ist ein großes Exemplar

Für die Quest solltet ihr die Escunites am besten mit der Angel fangen, habt ihr diese jedoch abgeschlossen, könnt ihr auch ruhig euer Fangnetz verwenden und aus der Entfernung auf das jeweilige Wapponit schießen. So lassen sich die Seetierchen und Fische viel schneller fangen. Für das Angeln des Wapponits ist der Köder irrelevant, ihr müsst nur mit diesem spielen können.

Zieht dazu den Köder vor und zurück, um wellenartige Bewegungsmuster zu imitieren. Tut das langsam und episodisch und nicht schnell hintereinander. Wapponiten lassen sich gerne Zeit, ihr müsst also wahrscheinlich öfter den Köder auswerfen und mit diesem spielen, bis einer angebissen hat.

Das war alles zu den Wapponiten und der Jagd. Möchtet ihr lieber andere Guides und Tipps erlernen? Dann können wir euch unsere große Übersicht mit vielen Guides rund um Monster Hunter Wilds empfehlen: Monster Hunter Wilds: Alle Guides, Einsteiger-Tipps und Infos in der Übersicht