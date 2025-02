Monster Hunter Wilds: Alle Infos zum Basislager und Feldlager

Monster Hunter Wilds hat die Struktur der Welt zu vorherigen Teilen verändert. Jetzt gibt es neben dem Basislager auch noch verschiedene Feldlager, die ihr aufstellen könnt, um euch auf euren Reisen in den Gebieten zu erholen. MeinMMO erklärt euch alles zum Basislager und den Feldlagern, was ihr wissen müsst.

Achtung Spoiler: Im unteren Abschnitt findet ihr die gesamten Karten der vorhanden Gebiete. Dabei kann es zu Spoilern kommen, wer die vermeiden möchte, sollte nicht weiterlesen.

Was ist ein Basislager? In jedem Gebiet gibt es ein Basislager (und ein Dorf). Das ist der große Hub, in dem ihr nicht nur Quests annehmen und eure Ausrüstung anpassen könnt. Dort habt ihr auch:

Die Schmiede mit Schmiedin Gemma

Das Versorgungslager

Euer Zelt, in dem ihr Ausrüstung und Objekte anpassen könnt

Verschiedene NPCs, je nachdem wo ihr seid

Eine Küche, bei der ihr regelmäßig Rationen bekommt

Nata, der verschiedene NPC-Funktionen wie die Materialbeschaffung und den Tauschhandel zusammenführt

Alma, bei der ihr Quests annehmen und Notsignale beantworten könnt

Gelegentlich taucht auch ein Händler auf, bei dem ihr für Gildenpunkte wertvolle Items und auch Waffen kaufen könnt

Feldlager-Miauster oder der Logistiktresen, bei dem ihr Feldlager errichten, reparieren und anpassen könnt

Alles, was ihr zu den Feldlagern in Monster Hunter Wilds wissen müsst

Was ist ein Feldlager? Die Basislager sind fest in jedem Gebiet und ihr könnt sie nicht verschieben. Hinzukommen aber die Feldlager, die ihr an bestimmten Orten platzieren und nutzen könnt. Beim Feldlager-Miauster in den Basislagern könnt ihr an festgelegten Punkten Feldlager errichten, wenn ihr den passenden Ort auf der Karte gefunden habt. Mit dem Lager-Set könnt ihr auf Reisen direkt Lager errichten.

Die Feldlager haben folgende Funktionen:

Ein Zelt, in dem ihr Ausrüstung und Objekte anpassen könnt

Da Alma euch auch in dn Gebieten folgt, könnt ihr auch hier Quests annehmen

Ihr könnt nach der Ohnmacht zu Feldlagern zurückkehren

Ihr könnt Feldlager als Schnellreise-Ziele nutzen

Die verschiedenen Orte haben Gefahrenstufen, die anzeigen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Lager von einem Monster zerstört wird. Wird es zerstört, müsst ihr entweder eine gewisse Zeit warten oder das Lager direkt mit Gildenpunkten bei einem Feldlager-Miauster reparieren lassen.

Ihr könnt in jedem Gebiet bis zu 5 Lager aufstellen, außer in Wyveria, da sind es nur 4.

Was kann man mit dem Feldlager machen? Neben dem Aufstellen könnt ihr Feldlager auch visuell anpassen. Dazu gibt es einmal die Möglichkeit, das Zelt selbst anzupassen:

Die Farbe und das Muster könnt ihr für eure Feldlager anpassen

Und einmal auch die Umgebung um das Zelt:

Ihr könnt auch die Möbel für die Feldlager anpassen, um es euch richtig gemütlich zu machen

Die genauen Orte für alle Feldlager in den verschiedenen Gebieten reichen wir euch in den nächsten Tagen in diesem Artikel nach.

Die verschiedenen Orte für Feldlager in den 5 Gebieten zeigen wir euch im folgenden Abschnitt. Wollt ihr zu einem bestimmten Gebiet springen, dann nutzt das Inhaltsverzeichnis, aber Achtung, es könnte zu Spoilern kommen.

Monster Hunter Wilds: Alle Feldlager in der Übersicht

Monster Hunter Wilds: Alle Feldlager in der Windebene

Windebene Ebene 1 Windebene Ebene 2 Windebene Ebene 3

Welche Lagerplätze lohnen sich in der Windebene?

Gebiet 13 ist zwar gefährlich, aber mitten in der Wüste, in der viele Monster sind

Gebiet 16 ist unsicher, aber am anderen Rand der Karte

Gebiet 4 ist sicher und versteckt in einer Höhle

Monster Hunter Wilds: Alle Feldlager im Karminwald

Karminwald Ebene 1 Karminwald Ebene 2

Welche Lagerplätze lohnen sich im Karminwald?

Gebiet 7 ist gefährlich, aber sehr zentral

Gebiet 10 ist auch recht zentral

Gebiet 13 ist ein guter Punkt, um die hinteren Gebiete zu erreichen

Monster Hunter Wilds: Alle Feldlager im Ölquellbecken

Ölquellbecken Ebene 1 Ölquellbecken Ebene 2 Ölquellbecken Ebene 3

Welche Lagerplätze lohnen sich im Ölquellbecken?

Gebiet 13 ist sicher und ist weit weg vom Basislager

Gebiet 4 ist zwar gefährlich, aber recht zentral

Gebiet 9 ist unsicher, ist aber gut, um 11, 10 und 8 zu erreichen

Monster Hunter Wilds: Alle Feldlager in den Eissplitterklippen

Eissplitterklippen Ebene 1 Eissplitterklippen Ebene 2 Eissplitterklippen Ebene 3

Welche Lagerplätze lohnen sich in den Eissplitterklippen?

Gebiet 19 ist recht zentral und dazu noch sicher

Gebiet 20 ist sicher und ein guter Weg für Gebiet 12, 13, 14, 15 und 17

Gebiet 6 ist gefährlich, aber zentral

Monster Hunter Wilds: Alle Feldlager in Wyveria

Wyveria Ebene 1 Wyveria Ebene 2 Wyveria Ebene 3

Welche Lagerplätze lohnen sich in Wyveria?

Gebiet 6 ist zwar gefährlich, bringt euch aber direkt in die Action vieler Monster

Allgemein kann man mit der recht hohen Anzahl der möglichen Feldlager kaum etwas falsch machen. Farmt ihr ein bestimmtes Monster für eine lange Zeit und wollt dabei effektiv sein, dann lohnt es sich, die Lager umzustellen. Die geringen Gildenpunkte-Kosten fallen dabei kaum auf.

Monster Hunter Wilds hat die wohl detailreichste Welt aller Teile der Reihe. Die vielen Wettereffekte und dynamischen Situationen lassen die Welt wirklich lebendig wirken. In Monster Hunter Wilds braucht ihr auf euren Abenteuern auch die richtige Waffe: Monster Hunter Wilds: Die besten Waffen in der Tier List