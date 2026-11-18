Capcom verwendet anstatt der Unreal Engine eine eigene Engine. Den Vorteil davon erklärt der Produzent Ryozo Tsujimoto: Man würde dadurch einiges an Zeit sparen.

Capcom setzt schon länger auf eine eigene Engine für seine Videospiele und die RE Engine steckt entsprechend in etlichen Titeln: Unter anderem in Dragon’s Dogma 2, in Pragmata oder in Monster Hunter Wilds.

Insbesondere Monster Hunter Wilds war die ersten 12 Monate von technischen Problemen geplagt, mittlerweile wurden diese Schwierigkeiten immerhin behoben. Jetzt erklärte Produzent Ryozo Tsujimoto auf der gamescom asia x Thailand Game Show 2026, dass diese Optimierungen viel länger gedauert hätten, wenn man eine externe Engine verwendet hätte.

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Capcom setzt auf eine eigene Engine und ist „ein wichtiger Faktor für die Entwicklung“

Was genau hat er gesagt? Tsujimoto erklärte, dass die RE Engine ein wichtiger Faktor bei der Spieleentwicklung sei. Denn da man das Team der Engine direkt dabei habe, könne man viele Anpassungen direkt während der Entwicklung vornehmen. So sagte er (via WCCFTech.com):

„Ich denke, wir würden vielleicht nicht sagen, dass dies der Grund ist, aber die RE Engine ist sicherlich ein wichtiger Faktor und einer der Gründe, warum die Entwicklung dieser verschiedenen Spiele so verlaufen ist, wie sie verlaufen ist. (…) Es ist sehr hilfreich, den Entwickler mitten in der Entwicklungsphase dabei zu haben, da man so Probleme schnell lösen und eine reibungslosere Kommunikation zwischen den verschiedenen Teammitgliedern gewährleisten kann. Dank der Engine können zudem während des gesamten Prozesses kleinere Anpassungen vorgenommen werden.

Was er nicht sagt: Eine eigene Engine zu entwickeln und anschließend zu pflegen, ist in der Regel kostenintensiv und zeitaufwändig. Viele Teams setzen daher auf vorgefertigte Baukastensysteme wie die Unreal Engine oder Unity. Der Nachteil davon ist jedoch, und das sagt auch Tsujimoto, dass man hier jedoch keinen direkten Einfluss auf die Entwicklung der Engine selbst habe.

Sollten Entwickler verstärkt auf eigene Engine-Systeme setzen oder weiterhin lieber auf Unreal Engine und Co setzen? Schreibt es uns in den Kommentaren!

Ein gutes Beispiel für eine eigen Engine ist beispielsweise Crimson Desert. Das Team von Pearl Abyss setzt mit BlackSpace auf eine eigene Engine, die sich laut der Entwickler vergleichsweise einfach anpassen lasse. Das gesamte Interview lest ihr auf MeinMMO: Die Entwickler von Crimson Desert haben uns verraten, warum sie eine eigene Engine anstatt der Unreal Engine 5 nutzen