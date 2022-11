Ich dachte, das Mobile-Game Marvel Snap würde mich abzocken – Aber es ist spaßig, schnell und nicht gierig

Normalerweise steht MeinMMO-Autor Max Handwerk Mobile-Games eher skeptisch gegenüber. Doch das Superhelden-Kartenspiel „Marvel Snap“ macht eine Menge richtig – und kann einen ans Handy fesseln.

Ich habe eigentlich nicht allzu viel für Mobile-Games übrig. Mal eine Runde Subway Surfers in der Bahn oder ein Spaziergang mit Pokémon GO – das sind so die Ausnahmen, die mich spieltechnisch auf dem Handy wirklich überzeugen können.

Bei vielen anderen Mobile-Games stehen mir hingegen zu oft die typischen Schranken im Wege. Meine „Favoriten“ sind:

Repetitives Gameplay

Miese Optik und hakelige Steuerung auf dem Touchscreen

Fortschritts-Schranken, die einem das Geld per Mikrotransaktionen aus der Tasche leiern wollen

Solche Faktoren haben mir schon das ein oder andere Mobile-Game verhagelt, sodass sie schnell wieder vom Handy flogen.

Als ich das erste Mal von „Marvel Snap“ hörte, war ich dementsprechend auch erstmal skeptisch. Ich bin zwar ein Fan der Superhelden und kann auch mit Kartenspielen was anfangen, doch ich vermutete, dass es sich um einen typischen „Cash-Grab“ handeln könnte. Großer Name, kleiner Aufwand.

Ich erwartete ein vielleicht nett designtes Lizenz-Spiel, das aber schnell schal werden würde, wenn man keine Karten-Packs kauft, um sein Deck zu verbessern.

Doch ich habe mich getäuscht. Tatsächlich gibt es nicht mal Kartenpacks, die einem das Spiel andrehen will. Auch ansonsten stört mich die Monetarisierung im Spiel bislang überhaupt nicht. Und das Wichtigste: Das Gameplay macht einfach Spaß.

Marvel Snap macht viel richtig – Und bleibt auf meinem Handy

So funktioniert Marvel Snap: Falls ihr das Spiel noch nicht kennt, hier eine kurze Zusammenfassung:

Ihr tretet mit einem Deck voller Superhelden-Karten an. Das besteht aus bekannten und weniger bekannten Marvel-Figuren. Ihr findet „Stars“ wie Hulk, Iron Man oder Scarlet Witch, aber auch Figuren wie White Tiger, Forge oder Kazar. Allein das dürfte für Marvel-Fans ein gutes Argument sein.

Jede Karte hat dabei eigene „Kosten“, „Stärke“ und in den meisten Fällen noch einen einzigartigen Effekt.

Das ist das Ziel: Ihr setzt die Karten nach und nach auf dem Spielfeld ein, das aus drei „Standorten“ besteht, die ihr erobern wollt.

Ihr könnt pro Standort vier Karten ablegen, genau wie euer Gegner. Jede Karte hat dabei eine bestimmte „Stärke“, die am Standort berechnet wird. Wer am Ende die höchste Stärke hat, gewinnt den Standort – und wer 2 Standorte hat, gewinnt das Spiel.

Ein einfaches Prinzip, das aber durchaus taktisches Vorgehen erfordert. Denn es wird auch durch eine Prise Chaos gewürzt.

Was macht Marvel Snap so gut? Für mich macht das Spiel an den „3 Schranken“, die ich vorhin meinte, bis jetzt alles richtig.

Zum Gameplay: Das ist zwar leicht zu verstehen, bietet aber jede Menge Abwechslung.

So sieht das Spielfeld in Aktion aus

Die 3 Standorte bringen eigene Effekte mit, die sich von Spiel zu Spiel unterscheiden. Mal entstehen Klone von Karten, mal gibt es Bonus-Stärke, mal wird alles zerstört – jedes Spiel fühlt sich anders an.

Die Karten-Effekte selbst sorgen für Spaß. Scarlet Witch zum Beispiel verändert den Effekt eines Standorts – wenn der Gegner da gerade mit geplant hat, kann man das ausnutzen.

Das Spiel ist schnell, ein Match dauert nur wenige Minuten. Man wechselt sich mit den Zügen auch nicht ab, sondern spielt gleichzeitig und alle Karten werden dann einfach aufgedeckt – so kommt eine Menge Tempo ins Match.

So ist das Spiel perfekt für zwischendurch. Aber eben auch für „ach, ein Match geht noch“.

Optik und Steuerung:

Die Karten sind schön designt, zudem gibt es coole Effekte auf dem Spielfeld. Die Optik ist für mich kaum zu beanstanden.

Die Steuerung funktioniert ebenfalls tadellos.

Monetarisierung und Fortschritt:

Das war der Punkt, der mich am Anfang skeptisch machte. Ich mochte das Gameplay, war aber sicher: Irgendwann ist Schluss, ich komme nicht mehr oder nur langsam weiter, wenn ich kein Geld investiere.

Bislang ist das aber noch nicht passiert.

Man sammelt Karten und verbessert sie, um mehr Karten zu kriegen

In Snap bekommt man neue Karten, indem man alte „upgradet“. Dafür braucht man zum einen „Booster“, zum anderen „Credits“. Dadurch werden die Karten aber nicht stärker, sondern nur hübscher. Es ist ein rein kosmetisches Upgrade.

Gleichzeitig bekommt man für das Upgrade Fortschrittspunkte im „Sammlungslevel“ – eine Art Leiter, auf der Booster, Credits und neue Karten liegen.

Diese Items kann man zwar auch kaufen, damit man schneller vorankommt, aber ich hatte in den paar Wochen, in denen ich jetzt spiele, nie den Eindruck, das tun zu müssen. Bislang reicht das einfache Spielen völlig aus, um regelmäßig Upgrades und neue Karten freizuschalten.

Wenn meine Gegner starke Karten hatten, schaute ich da manchmal neidisch drauf – bekam sie bald danach aber auch selbst. „Packs“ mit zufälligen, seltenen Karten, wie sie sich für ein Kartenspiel anbieten würden, gibt es nicht.

Stattdessen kann man im Shop „Varianten“ der Karten kaufen, wenn man möchte. Das sind dann Pixel-Versionen oder andere Artworks. Aber auch hier geht es wieder nur um kosmetische Effekte.

Zusätzlich gibt es einen Season-Pass, der wiederum Credits, Booster und Karten bietet. Da kann man auch eine Premium-Variante mit mehr Belohnungen kaufen. Aber auch hier gilt: Bisher hatte ich absolut keinen Grund oder das Gefühl, mir den kaufen zu müssen, um mitzuhalten.

Es gibt einen Shop und Season Pass – Man fühlt sich aber nicht im Nachteil, wenn man die ignoriert

Haben euch die Optionen aus den letzten Absätzen etwas verwirrt? Wenn ja: Verständlich, denn die einzige Kritik, die ich an dem System bisher äußern kann, wäre, dass es tierisch unübersichtlich ist.

Man springt dauernd zwischen Season Pass, „Missionen“, „Rangbelohnungen“, „Sammlungslevel“ und dem eigenen Deck für Upgrades hin und her, um Belohnungen verschiedenster Art abzuholen.

Warum ich für welche Karten welche Booster nach einem Match bekomme, habe ich bis heute nicht verstanden. Das ist alles etwas irritierend, hat mich bislang aber noch nicht nachhaltig gestört.

Insgesamt gelingt es Marvel Snap, dass ich immer wieder mal kurz reinspringe, um ein, zwei Matches zu machen – und dann werden es doch wieder ein paar mehr.

Das Gameplay schafft es einfach, mich reinzusaugen und hält mich bei der Stange, indem es mir neue Karten und Deckbau-Möglichkeiten gibt – ohne dass ich das Gefühl habe, abgezockt oder zurückgehalten zu werden. Damit hat es bei mir schon mehr geschafft, als so manches Mobile-Game vor ihm.

Was haltet ihr von dem Spiel? Erzählt es uns in den Kommentaren!

