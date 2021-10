7 MMOs und Online-Spiele, die wir im November 2021 empfehlen

Der November bringt uns mit CoD: Vanguard und Battlefield 2042 gleich zwei Shooter-Highlights. Doch auch für Fans von MMORPGs und sogar von Strategiespielen ist etwas Neues mit dabei. Wir von MeinMMO stellen euch die wichtigsten MMOs und Online-Spiele vor, die für euch im November interessant sein könnten.

Wie ist diese Liste entstanden? In der Liste findet ihr ausgewählte Online-Spiele, die ihr zusammen mit Freunden oder völlig Fremden erleben könnt. Alle hier aufgeführten Titel feiern entweder ihren Release im November oder bekommen ein so großes Update, dass ihr es euch unbedingt anschauen solltet.

Die Liste wurde vom MMORPG-Experten Alexander Leitsch in Zusammenarbeit mit der gesamten Redaktion zusammengestellt. Wir stellen euch die einzelnen Spiele und ihre Highlights im November genauer vor.

Alle neuen Multiplayer-Releases des Jahres findet ihr hier: Neue Spiele 2021: Releases von MMOs und Multiplayer-Games.

Call of Duty: Vanguard – Release

Genre: Shooter | Entwickler: Sledgehammer Games | Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S | Release-Datum: 5. November 2021 | Modell: Buy-to-Play

Was ist das für ein Spiel? Call of Duty: Vanguard ist der neuste Teil der Shooter-Reihe, der im November seinen Release feiern wird. Im Fokus des Spiels steht der Zweite Weltkrieg.

Als Schauplätze dafür sind unter anderem die Westfront in Frankreich, die Ostfront in Russland und die Pazifik-Front geplant. Dort erwarten euch actionreiche Kämpfe im typischen Stil von Call of Duty.

Wer hingegen nur in Call of Duty: Warzone unterwegs ist, kann sich ebenfalls freuen. Denn durch den neuen Shooter wird es wieder Anpassungen an dem Free2Play-Modus geben, darunter eine aufpolierte Grafik-Engine, eine neue Map und angepasste Waffen.

Die Highlights von CoD: Vanguard

Optisch macht CoD: Vanguard einen richtig guten Eindruck. Doch auch abseits davon gibt es einige Highlights:

Wie gewohnt bietet der Shooter 6v6-Modi, sowie einen 2vs2/3vs3-Gunfight-Modus

Insgesamt startet Vanguard direkt mit 20 Maps und hat dabei mehr als doppelt so viele 6v6-Maps, wie der Vorgänger Cold War

Es wird wieder einen Zombie-Modus geben

Das Gunsmith-Feature aus Modern Warfare wird ebenfalls zurückkehren

Vanguard wird etliche neue Waffen bekommen

Die Warzone wird überarbeitet und die Inhalte von Vanguard werden in das Free2Play-Spiel integriert

Einen Überblick über die bisher bekannten Infos zum Shooter findet ihr in diesem Video:

Für wen ist CoD: Vanguard im November interessant?

Am 5. November erscheint Vanguard offiziell und Fans der Reihe können sich in dem Shooter austoben. Das Schöne ist, dass vor allem zu Beginn noch keine Waffen-Meta besteht und ihr experimentieren könnt und müsst.

In der Regel ist die Zeit rund um den Release immer die Schönste, da alles neu ist und man unglaublich viel entdecken kann. Das gilt ebenso für die Fans von Warzone, die sich auf einige Neuerungen einstellen können.

CoD: Vanguard richtet sich dabei an Multiplayer-Spieler, die Lust auf actionreiche Gefechte und das Setting Zweiter Weltkrieg haben.

Wir von MeinMMO werden den Release von CoD: Vanguard intensiv begleiten und euch mit Guides auf dem Laufenden halten.