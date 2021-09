Neues MMORPG Fractured startet Alpha-Test in 3 Tagen – Erinnert an Ultima Online

Das MMORPG Fractured war ein voller Erfolg auf Kickstarter und befindet sich schon seit einigen Jahren in der Entwicklung. Nun wurde die nächste Alpha-Testphase angekündigt, am 22. September geht es los. MeiNMMO verrät euch, was Fractured eigentlich ist und was euch erwartet.

Was ist Fractured? Dabei handelt es sich um ein Sandbox-MMORPG, das auf drei verschiedenen Welten spielt. Jede dieser Welten beheimatet ein eigenes Volk:

Beastmen

Menschen

Dämonen

Ihr könnt aus einem dieser Völker wählen und so entscheiden, ob ihr nur PvE machen wollt (Beastmen), PvE mit kontrolliertem PvP erleben möchtet (Menschen) oder voll auf PvP setzt (Dämonen).

In diesen Welten entscheidet ihr selbst, wie ihr spielt und baut euren Charakter aus. Ihr beteiligt euch daran, Städte zu errichten und könnt auf den PvP-Welten dann an Schlachten und Belagerungen teilnehmen. Oder ihr werdet Handwerker oder Abenteurer. Das MMORPG erinnert dabei an den Klassiker Ultima Online.

Ultima Online erschien 1997 und besitzt selbst heute noch eine treue Fangemeinde. Zwar arbeitet jetzt ein anderer Entwickler am Online-Rollenspiel, es werden aber nach wie vor regelmäßig Patches und Updates veröffentlicht. Das Spielprinzip einer gigantischen Sandbox spricht Spieler heute noch: Die Leute können so gut wie alles in Ultima Online tun, neben Krieger können die Spieler einfach auch Fischer oder Schmied sein.

Erst letzte Woche gab es ein neues Spotlight-Video zu Fractured, das euch die Attribute und den Marktplatz vorstellt:

Alpha-Test startet in 3 Tagen – Wer kann dabei sein?

Wann genau geht’s los? Der Alpha-Test startet am 22. September um 16 Uhr und läuft bis zum 13. Oktober. In der Zeit können Teilnehmer zahlreiche Inhalte von Fractured ausprobieren

Das sind die Neuerungen:

Über 40 neue Fähigkeiten

Dynamische World Events

Neue interessante Orte

Über 20 neue Monster

Schatztruhen und Schlossknacken

Eine Überarbeitung der Ausrüstung und Spielerattribute

Große Verbesserungen am Marktplatz

Eine neue Nachrichtenbox

Es sollen aber noch mehr Neuerungen in der Alpha enthalten sein. Die Alpha unterliegt dabei keinem NDA, Spieler dürfen somit so viel aufnehmen und streamen, wie sie wollen.

Wer darf an der Alpha teilnehmen? Die Alpha ist für nur Käufer bestimmter Gründer-Pakete verfügbar.

Ihr braucht mindestens das Master-Pack von Fractured (via Fractured Store).

Das Master-Pack kostet aktuell 44,99 Euro und enthält das volle Spiel, Zugang zu den Alpha-Tests und weitere Goodies.

Später sollen Beta-Tests folgen, für die ihr nur das Standard-Pack für 24,99 Euro benötigt.

Solltet ihr so ein Pack haben, müsst ihr nichts weiter beachten. Am 22. September erhaltet ihr Zugriff auf die Server, es ist kein Key oder ähnliches vonnöten. Solltet ihr die Voraussetzungen erfüllen, könnt ihr die Alpha über die Website herunterladen (fractured.com).

Die Alpha ist jedoch zeitlich begrenzt. Sie läuft bis zum 13. Oktober.

Kann der Fortschritt behalten werden? Nein. Nach Ende der Alpha werden die Server geschlossen und der Fortschritt gelöscht.

Wann soll das Spiel eigentlich fertig sein? Bisher gibt es noch kein offizielles Release-Datum. Fractured soll nach jetzigem Stand (19. September) aber noch 2021 erscheinen (via steampowered.com).

Bisher kann es auf Steam allerdings noch nicht vorbestellt, sondern nur über die Wunschliste vermerkt werden. Ob der Release noch in diesem Jahr geschieht, bleibt abzuwarten. Eine Ankündigung für die Beta gibt es beispielsweise noch nicht.

Was haltet ihr von Fractured? interessiert euch das MMORPG? Habt ihr es selbst schon ausprobiert? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.