Das neue Sandbox-MMORPG Fractured (PC) befindet sich aktuell in einem Alpha-Test. Ein Video zeigt euch, was es dort Neues gibt, unter anderem das Skill-System. Und dieses erinnert dabei an das „Hack and Slay“ Path of Exile.

Was ist Fractured? Das Sandbox-MMORPG spielt in drei Welten, die von den Völkern Beastmen, Menschen und Dämonen bevölkert werden. Mit der Wahl des Volkes entscheidet ihr euch, ob ihr nur PvE machen wollt (Beastmen), PvE mit kontrolliertem PvP erleben möchtet (Menschen) oder voll auf PvP setzt (Dämonen).

Ihr geht in diesen Welten euren eigenen Weg, baut euren Charakter aus, beteiligt euch daran, Städte zu errichten und könnt auf den PvP-Welten dann an Schlachten und Belagerungen teilnehmen. Oder ihr werdet Handwerker oder Abenteurer. Das MMORPG erinnert dabei an den Klassiker Ultima Online.

Fractured befindet sich derzeit in einem neuen Alpha-Test, mit dem aktuell unter anderem der umfangreiche Talentbaum und die Spieler-Städte getestet werden.

Das Skill-System kommt bekannt vor

Warum erinnert das Spiel an Path of Exile? Wie im Video zu sehen ist, verfügt Fractured über einen komplexen Talent-Baum. Dieser erinnert doch sehr an das beliebte Skill-System aus Path of Exile.

Im Verlauf des Spiels sammelt ihr sogenannte Knowledge Points, die Tester früherer Alphas dazu verwenden konnten, neue Fähigkeiten zu erlernen. Nun ist es möglich diese Knowledge Points in Talentpunkte umzuwandeln. Pro 1.000 Knowledge Points bekommt ihr einen Talentpunkt.

Der Talentbaum des MMORPGs Fractured erinnert an den des Hack and Slays Path of Exile.

Insgesamt könnt ihr so 60 Talent-Points freischalten und diese dann im Talentbaum verteilen. Das System hier funktioniert ähnlich wie im Action-RPG Path of Exile. Ihr legt Punkte auf ein Talent als Knotenpunkt und könnt von dort aus dann verästelt weitere Knotenpunkte beziehungsweise Talente freischalten.

Auf diese Weise stellt ihr euch euren individuellen Helden zusammen. Da ihr aber insgesamt nur 60 Punkte habt, müsst ihr gut überlegen, wofür ihr diese ausgebt.

Wollt ihr mehr über Fractured erfahren? Wir haben mit Jacopo Pietro Gallelli, CEO der Dynamight Studios, ein Interview geführt:

Was ist noch neu? Außerdem ist es in der neuen Alpha jetzt möglich, gemeinsam mit anderen Spielern Städte zu errichten. Dazu ist es aber nötig, entweder ein Governor-Pack im Store zu kaufen oder gegen einen Goldbetrag zum Gouverneur zu werden. Denn nur damit ist es möglich, ein Gebiet auf der dank der Technologie SpatialOS riesigen Weltkarte zu beanspruchen, wo dann die Stadt entstehen soll.

Gemeinsam mit anderen Spielern errichtet ihr dann Gebäude wie eine Stadthalle, eine Taverne, einen Magieladen und mehr.

Dieses System soll dann später erweitert werden, beispielsweise um Belagerungen und Ressourcen in der Nähe der Städt, die ihr abbauen müsst.

So könnt ihr bei der Alpha mitmachen: Im Store auf der Website von Fractured müsst ihr euch mindestens das Legend-Pack für 89,99 Euro kaufen. Dann erhaltet ihr Zugang zur Alpha und könnt mitspielen.

Wann erscheint das Spiel? Das MMORPG Fractured nimmt immer mehr die Form eines fertigen Spiels an. Dennoch soll der Release erst Anfang 2022 erfolgen.

