Mit Fractured erwartet uns ein spannendes Sandbox-MMORG mit einem interessanten PvP-Konzept. MeinMMO konnte mit Jacopo Pietro Gallelli, CEO der Dynamight Studios, über das Onlinespiel sprechen.

Genre: MMORPG | Entwickler: Dynamight Studios | Plattform: PC | Release: Frühjahr 2022

MeinMMO-Redakteurin Leya Jankowski stellte Jacopo Pietro Gallelli einige spannende Fragen rund um das Sandbox-MMORPG Fractured. Darunter zur verwendeten SpatialOS-Technologie, mit welcher das Spiel entsteht.

Außerdem erfahrt ihr mehr über das spannende PvP-Prinzip mit den drei Welten und wie ihr Städte plant und Belagerungen durchführt.

Das ist Fractured: Fractured ist ein Sandbox-MMORPG, in dem ihr euch für eine von drei Welten entscheidet. Bei den Beastmen herrscht hauptsächlich PvE. Bei den Dämonen dagegen dreht sich alles um PvP und wer die Menschen spielt, kann PvE und PvP unter strengen Regeln mischen.

Darüber hinaus erwarten euch viel Crafting, die Erkundung der drei Welten, Kämpfe gegen viele Monster, jede Menge Freiheiten in der Gestaltung eures virtuellen Lebens und viel Teamplay.

SpatialOS – Was ist das überhaupt?

MeinMMO: Wir hören viel über die Technologie SpatialOS und wie sie dazu beiträgt, komplexere Welten für MMORPGs zu erstellen. Aber das ist schwer zu verstehen. Ihr arbeitet mit SpatialOS, könnten ihr uns vielleicht ein bisschen aufklären?

Was genau ist mit dieser Technologie möglich? Wie hilft es euch, Fractured zu erstellen und wie profitieren die Spieler davon?

Jacopo Pietro Gallelli: Okay, ich denke, ihr wisst, dass die Erstellung des Backends für ein MMORPG äußerst komplex ist und dass man ein Team von leitenden Ingenieuren benötigt. Und es hängt natürlich von den Ambitionen ab, die man für ein MMO hat. Wenn man ein Spiel erstellen möchte, bei dem die ganze Welt in zwei oder mehr Bereiche aufgeteilt ist und in jedem Bereich nur eine begrenzte Anzahl von Spielern vorhanden ist, dann ist dies nicht so komplex. Es ist zwar immer noch komplex, aber nicht so extrem.

Aber wenn man eine offene Welt machen will, wie in Fractured … Nun, ich meine, in Fractured gibt es natürlich ebenfalls Regionen. Aber jeder Kontinent ist eine offene Welt, die zum Beispiel 60 Quadratkilometer groß ist. Für uns ist das sehr, sehr komplex. Ich möchte nicht zu technische werden, dann das wäre ziemlich langweilig. Das Beste an SpatialOS ist jedoch, dass es ein Cloud-basiertes System verwendet. Es gibt spezialisierte Steuerungen, verschiedene Prozesse auf dem Server, die verschiedene Bereiche der Welt steuern. So funktioniert das.

Das MMORPG Fractured könnte das nächste Ultima Online werden

Als wir zum Beispiel unseren letzten Test, unseren Stresstest, durchgeführt haben, hatten wir diese eine Map. Es gibt 60 Quadratkilometer auf der Welt, 48 separate Prozesse, die diese Karte auf der Serverseite steuern. Aber auf der Client-Seite hat man das nicht bemerkt. Die Spieler konnten von einer Seite zur anderen der Insel gehen. Das sind zwei Stunden. Und sie würden nicht bemerken, dass sie von einem Server in einen anderen Status wechseln.



Spieler konnten sich auch auf einem Server befinden und einen anderen Spieler auf einem anderen Server vor sich haben und einen Pfeil abfeuern und ihn treffen. Sie interagieren tatsächlich so, als wären sie auf demselben Server, aber sie befinden sich auf zwei verschiedenen. Das ist eine super vereinfachte Art, es auszudrücken. Es ist außergewöhnlich. Es wäre uns also nicht möglich gewesen, ein Spiel mit den Ambitionen von Fractured zu entwickeln, wenn wir nicht mit SpatialOS arbeiten könnten. Und ich kenne kein Konkurrenzprodukt, mit dem sich so etwas tun lässt.

Das Erlernen der Technologie dauert eine Weile. Im Moment kennen sich Entwickler noch nicht wirklich mit dieser Technologie aus, weil sie so neu ist. Wer auch immer damit beauftragt wird, muss lernen, mit SpatialOS zu arbeiten. Das dauert allerdings nicht lange. Ich denke, das ist mit jeder anderen Technologie dieser Art vergleichbar.

Als wir anfingen, daran zu arbeiten, sahen wir SpatialOS in der Prototyp-Phase, das System war zugegebenermaßen noch in Alpha. Es war damals noch ziemlich unpoliert. Aber wir haben das Potenzial erkannt und waren einer der ersten Entwickler, die SpatialOS nutzten.

Es gab einige andere Projekte, die fehlgeschlagen sind. Ich denke, ihr möchtet mich vielleicht danach fragen, weil die Leute das normalerweise tun. Wir pflegten immer eine gute Beziehung zu den Entwicklern von SpatialOS. Sie haben uns ihren Service bisher kostenlos nutzen lassen. Die Technik ist großartig. Die Unterstützung ist großartig. Es ist also ziemlich tolles Zeug.

Die riesige Welt des MMORPGs Fractured entsteht mit Hilde der SpatialOS-Technologie.

Loot mal etwas anders

MeinMMO: Unser Autor, der den Artikel zu Fractured schrieb, hat sich das Spiel angesehen und es sind ihm einige Dinge aufgefallen. Er fragte sich: In vielen MMORPGs sind Ausrüstung wie bessere Waffen oder Rüstungen unerlässlich, um besser zu werden als andere. In der Beschreibung von Fractured heißt es jedoch: „Besiege deine Feinde durch deine eigenen Fähigkeiten und Cleverness, nicht durch Ausrüstung oder Level“.

Welche Rolle spielen Loot (und Items) im Spiel genau, ohne den Fokus auf bessere Ausrüstung zu lenken? Glaubt ihr nicht, dass ein großer, wichtiger Aspekt beim Spielen von MMORPGs fehlen wird?

Jacopo Pietro Gallelli: Nun, tatsächlich ist es in Fractured immer noch wichtig, Ausrüstung zu bekommen, aber auf eine etwas andere Art und Weise. Die Progression verläuft horizontal. Dein Charakter wird stärker, bekommt mehr Fähigkeiten und eignet sich daher mit der Zeit besser für unsere verschiedenen Szenarien. Ihr erwerbt auch Kenntnisse, die ihr für eure Fähigkeiten ausgeben könnt. Grundsätzlich geht es um die Machtlücke zwischen den Spielern.

Jemand könnte drei Tage lang spielen aber jemand, der drei Monate lang gespielt hat, ist im Vergleich zum anderen unter Umständen tatsächlich schwächer. Die Ausrüstung funktioniert genauso. Ihr habt viele verschiedene Arten von Waffen und Rüstungen und verschiedene Arten von Materialien, klassenübergreifend und so weiter. Aber nichts davon ist häufig stärker als das andere, es ist nur für verschiedene Bereiche und für verschiedene Herausforderungen besser geeignet.

Wir erwarten daher, dass professionelle Spieler, die seit Jahren Min-Maxing-Spieler sind, tatsächlich viele Waffen für die verschiedenen Herausforderungen nutzen. Sie spielen und verbringen viel Zeit damit, alles zu bekommen. Auch weil es nicht so einfach ist, weil es auch einige Regeln gibt. Niemand wird Ausrüstungsgegenstände verlieren. Ich denke, es ist möglich, Materialien und Reagenzien und manchmal auch Gold und so weiter zu verlieren. Aber du verlierst keine Waffen.

Alles ist gecraftet und manche das, um bestimmte Arten von Gegenständen herzustellen. Materialien sind auf der Welt nicht leicht zu finden. Wenn Spieler also wirklich wettbewerbsfähig sein wollen, müssen sie sich auf jeden Fall etwas Mühe geben, um die guten Dinge zu erreichen. Es ist also nicht etwas, was sie in zwei Tagen tun können.

So spielte sich Fractured in den vergangenen Alpha-Tests.

MeinMMO: Was genau meinst du dann mit der Herausforderung, der du dich stellen musst und dass du Geschick und Cleverness brauchst?

Jacopo Pietro Gallelli: Im Allgemeinen gibt es viele Bereiche der Welt, in denen ihr über bestimmte Fähigkeiten verfügen müsst. Es gibt also Monster, die euch sofort oder fast sofort töten können, wenn ihr diesen speziellen Gegenstand nicht besitzt. Es gibt also viele Fälle, in denen ihr, wenn ihr Fortschritte machen möchten, zuerst den richtigen Build und die richtige Ausrüstung haben müsst. Und um das zu bekommen, müsst ihr manchmal an einen anderen Ort der Welt gehen. Manchmal ist es ein bisschen wie ein Puzzle. Weißt du, ihr findet eine Herausforderung, ihr könnt dieses Monster nicht besiegen bis ihr das Ding findet, das ihr braucht, um euer Ziel zu erreichen.

Also wieder ist es nicht wirklich linear, oder? Selbst als neuer Spieler könntet ihr etwas finden, das ihr absolut nicht besiegen könnt, wenn ihr nicht die Fähigkeiten habt, die ihr haben müsst.

MeinMMO: Ok. Du sagtest auch, dass sich die gesamte Ausrüstung um das Craften dreht. Kannst du zum Beispiel epische oder gewöhnliche Stücke finden, um deine Sachen zu bauen? Oder wie funktioniert das?

Jacopo Pietro Gallelli: Einige Materialien sind besser als andere. Die Verzauberung eurer Artikel trägt wesentlich dazu bei, dass sie auch besser sind als andere.

Aber angesichts der Funktionsweise des Systems ist es ziemlich komplex. Es in der Praxis zu sehen ist es einfacher, als es zu erklären. Manchmal benötigt ihr diese spezielle Zutat, diese Art von Material, um es mit vielen anderen zu kombinieren und so unterschiedliche Ergebnisse zu erzielen. Und dieses Material ist vielleicht sehr selten. Es ist nicht so, als wäre es mächtiger als die anderen. Aber du musst es bekommen. Es gibt diesen Drang, die Qualität der Gegenstände zu verbessern, die ihr hergestellt habt, um sicher mit euren Freunden zusammenzuspielen. Aber wir sprechen über ziemlich kleine Unterschiede.

Fractured will keine Kopie von Ultima Online sein

MeinMMO: Okay. Als wir uns Fractured im Team ansahen und ein wenig darüber diskutierten, dachten wir, dass es wie Ultima Online aussieht. Was denkst du über diesen Vergleich?

Jacopo Pietro Gallelli: Nun, wir sind natürlich geschmeichelt, weil Ultima Online ein Spiel ist, das ich als Kind geliebt habe. Ich habe es viele Jahre lang gespielt. Aber ich glaube nicht, dass es so viele Ähnlichkeiten zwischen Fractured und Ultima Online gibt, um ehrlich zu sein. Ich meine, isometrische Ansicht, Sandbox natürlich, aber Ultima Online ist heutzutage enorm klobig. Wenn man heute spielt, fühlt es sich wie ein Spiel an, das 20 Jahre alt ist. In Bezug auf Steuerung, Interaktion, Funktionen und so weiter. Es ist ein großartiges Spiel, aber es ist spürbar alt.

Eine Kopie von Ultima Online zu machen war für uns nicht sehr interessant. Es ist heutzutage nicht sinnvoll, eine Kopie zu entwickeln. Einige Systeme in Fractured sind sehr tiefgründig und komplex, was auch ziemlich altmodisch ist. Abgesehen von diesem Teil des Spiels, den Steuerelementen, den Menüs und der Benutzeroberfläche haben wir versucht, alles so modern wie möglich und benutzerfreundlich zu gestalten. Fractured kann eine Old-School-Atmosphäre präsentieren, wenn ihr Old-School-Spieler seid. Es ist aber auch für junge Leute oder Spieler zugänglich, die Ultima Online nicht gespielt haben.

Auch, wenn Fractured viele Ähnlichkeiten zum Klassiker Ultima Online besitzt, es ist keine Kopie.

MeinMMO: Wir haben auch darüber nachgedacht, dass der Spieler eine Art zweites Leben führen kann. Und wir denken, dass Fractured in diese Richtung geht. Und hier ziehen wir auch den Vergleich zu Ultima Online.

Jacopo Pietro Gallelli: Ja, ich denke, dass wir in gewisser Weise versuchen, mehr als Ultima Online zu tun, um Spielern ein zweites Zuhause zu geben, denn das ist ein Spiel, das Spieler auch alleine genießen können. Es basiert nicht rein auf Gruppeninhalten. Ich könnte ohne Probleme alleine durch das Spiel kommen. Davon abgesehen gibt es aber einen großen Teil des Spiels, den man verpassen wird, wenn man alleine spielt. Zum Beispiel erlauben wir euch, ein Haus mitten im Nirgendwo zu platzieren, ohne, dass dies eine wirkliche Bedeutung oder Auswirkung auf die Welt von Fractured hat.

Aber es kann einen enormen Einfluss auf die Gesellschaft haben, wenn ihr in einer Gemeinschaft zusammenarbeitet. Es geht darum, eine echte Siedlung mit euren Freunden oder mit anderen Menschen aufzubauen und aufrechtzuerhalten, was für das Genre neu ist.

Drei Welten – für jeden Spielstil eine

MeinMMO: Wie funktionieren PVE und PVP mit den drei Welten in Fractured? Wird es möglich sein, die ganze Zeit zwischen den Welten zu wechseln?

Jacopo Pietro Gallelli: Im Moment haben wir nur eine Welt. Die Art und Weise, wie es funktionieren wird, ist, dass ihr euer Volk auswählt – eines von drei Völkern. Die Beastmen, die Menschen und die Dämonen. Das PvP unterscheidet sich ebenso wie die Völker-Fähigkeiten. Bei anderen MMORPGs macht die Völkerwahl jedoch keinen wirklichen Unterschied. Nur eure Fähigkeiten und eure Klasse machen einen Unterschied. So war es schon immer.

Wenn ihr in Fractured ein Volk auswählt, wählt ihr damit auch einen Planeten aus. Und jeder Planet hat andere Regeln. In der Welt der Beastmen gibt es nur wenige Gebiete, in denen es möglich ist, angegriffen zu werden. Aber es ist super unwahrscheinlich, in einen Kampf mit Mitspielern zu geraten. Wenn ihr also dort spielen möchten, gibt es keine Belagerungen und keine Eroberungen.

Wenn ihr diese Art von Erfahrung, also PvP, machen wollt, spielt ihr auf dem Planeten der Dämonen. Auf diesem Planeten herrscht Open PvP. Es gibt kein Justiz-System. Es sieht eher aus wie ein Survivalgame der Marke Rust, inklusive Full Loot. Es ist super kompetitiv, super wild.

Dann gibt es die Menschen, bei denen das Spiel wie klassisches Sandbox-Gaming funktioniert. Es gibt einige kleine Gebiete, die geschützt sind. Der größte Teil des Planeten ist es jedoch nicht. Es ist möglich, andere Spieler anzugreifen, es gibt aber ein Karmasystem. Es ist möglich, ein Attentäter zu werden, doch dafür erhaltet ihr Strafen. Es existieren Milizen und Fraktionen. Und es gibt Belagerungen zwischen Städten. Es gibt also diese ganze Wettbewerbsseite. Aber wir haben versucht, es so zu umzusetzen, dass Dinge, wie einen zufälligen Mitspieler zu töten, falsch sind.

Ihr seid der Bewohner eines Planeten, aber ihr können die anderen Planeten besuchen. Ihr dürft euren Charakter zu engen Freunden bringen. Aber es gibt viele Regeln, die dies nicht einfach machen. Wenn ihr zum Beispiel ein Mensch seid und ein guter Charakter mit guter Ausrichtung, könnt ihr auf den Planeten der Tiermenschen reisen. Ihr könnt dort aber niemanden angreifen.

Aber wenn ihr zum Beispiel einen Dämon spielt, dann seid ihr böse. Dann wird es sehr komplex, zu einer anderen Welt zu reisen. Ihr könnt mehr oder weniger nur ein paar Minuten bleiben. Dann werdet ihr nach Hause geschickt. Es ist also wirklich herausfordernd und schwierig. Eigentlich muss man ein Ziel vor Augen haben. Beispiel: Ich möchte zurückgehen, um diese beiden besonderen Fähigkeiten zu erlernen. Dann reise ich zurück.

Wir ermöglichen also eine Interaktion zwischen den drei Communities. Aber es ist eine Art zeitgesteuerte Interaktion, die begründet werden muss.

Spielt ihr die Dämonen in Fractured, dann liegt der Fokus auf PvP-Schlachten.

MeinMMO: Wenn ich das richtig verstehe, habt ihr die drei Planeten. Einen für die PvE-Spieler, einen für die PvP-Spieler und einen für diejenigen, welche die klassische Erfahrung wollen. Ich kann einfach auswählen, auf welcher Welt ich spielen möchte. Wenn ich sage, ich bin ein reiner PVE-Spieler und will nichts anderes, gehe ich direkt zu diesem Planeten.



Jacopo Pietro Gallelli: Ja genau. Und das ist einer der Gründe, warum wir vielen Spielern in unserer Community genau das anbieten, weil sie insbesondere auf das PvE warten. Einige andere Spiele verwenden die Formel, bei welcher der niedrigstufige Inhalt PvE ist. Es gibt also zunächst kein PvP. Erst bei den High-Level-Inhalten oder einigen Regionen der Welt herrscht dann PvP. Wenn man dann Fortschritte machen will, muss man sich für das PvP entscheiden.

Mit Fractured könnt ihr einen Charakter von null auf 100 Prozent bringen, ohne zu den anderen Planeten reisen zu müssen. Aber mit den Dämonen ist es möglich, PvP zu spielen. Aber das muss niemand wirklich tun. Ihr könnt euren Charakter komplett ohne PvP spielen. Bleibt dazu einfach auf eurem PvE-Planeten.

Baut Städte und belagert sie

MeinMMO: Theoretisch klingt das wie der Himmel. Ich habe das Spiel, in dem ich einfach meinen Spielstil auswähle und dann zum entsprechenden Planeten reise. Aber es klingt auch so, als wäre dies nicht so einfach zu entwickeln. Hauptsächlich, weil es fast so klingt, als würdet ihr drei verschiedene Arten von MMOs in einem Spiel erstellen.

Jacopo Pietro Gallelli: In Bezug auf die Programmierung ist es keine große Vielfalt. Es sind nur drei verschiedene Regeln. Das Problem sind die vielen Assets, die für die drei Planeten benötigt werden, da sie auch ein besonderes Klima und eine besondere Geografie haben. Wir könnten es zum Beispiel mit Deutschland vergleichen. Es gibt bei den Menschen hauptsächlich Wälder und Berge, aber der Planet der Tiermenschen ist Südamerika. Es ist also sehr warm, tropisch und wir brauchen andere Assets dafür. Auch für Architekturen wie Gebäude. Sie sind also völlig anders. Und dann gibt es natürlich die Charaktermodelle, die wieder anders sind sowie alle anderen Modelle und so weiter.

Und wenn ihr zum Dämonenplaneten reist, ist es die gleiche Geschichte. Die Welt der Dämonen ist eher mit der arabischen Wüste zu vergleichen. Einige Gebiete ähneln dem Nahen Osten. Manche Orte sehen aus, wie Wüstengebiete der USA. Daher benötigen wir auch die Architektur, um dies widerzuspiegeln. Dafür müssen wir also eine Menge Assets produzieren. Und das ist das größte Problem, dem wir uns stellen müssen, wenn wir anfangen, an den anderen Planeten zu arbeiten – wenn es uns nicht gelingt, das Team zu erweitern. Denn im Moment besteht das Team aus acht Personen. Für ein MMO ist das Team also sehr, sehr klein.

Aber vielleicht wollt ihr auch mehr über das Städtesystem wissen? Um eine Stadt zu gründen, müsst ihr einen geeigneten Ort auf dem Kontinent finden. Es gibt auf dem aktuellen Kontinent rund 30 Plätze, die für große Städte geeignet sind und 94 für kleinere. Ihr könnt Gouverneur einer Stadt werden, wenn ihr genug Geld besitzt, um euch für die Wahl aufstellen zu lassen. In einer kleinen Stadt braucht ihr 14 Spieler, die euch unterstützen, dann werdet ihr Gouverneur. Eure Anhänger werden dann zu Bürgern der Stadt.

Kämpfe in Fractured laufen schnell und actionreich ab.

Von der Stadthalle aus könnt ihr eure Stadt planen. Es ist möglich, dafür einen Mitspieler zum Meister-Erbauer ernennen, der das Layout der Stadt festlegt. Ihr plant die Stadt mit Blaupausen für die Gebäude aus der Vogelperspektive. Ihr legt die Straßen fest und legt eine Blaupause an einem Ort ab, an dem vielleicht eine Schmiede stehen soll. Dann übergebt ihr anderen Spielern die Aufgaben, die Bauwerke zu errichten. Spieler können sich auch dafür anbieten. Mit der Zeit schaltet ihr weitere Bauwerke und Technologien frei, indem ihr Punkte dafür aufwendet. Auch neue Dekorationen schaltet ihr frei.

Eure Stadt lässt sich sogar aufleveln. Dazu braucht ihr Prestige, das ihr bekommt, indem ihr immer schönere Gebäude errichtet oder beispielsweise eine Pflasterstein-Straße erbaut anstatt einer Straße aus Sand. 100 oder 200 Personen können in einer Stadt leben und ihr entscheidet, in welche Richtung sie sich entwickelt. Es gibt also einen kompletten Stadtplanungs-Part.

Für den PvP-Part ist es möglich, Befestigungen zu bauen sowie Mauern und verstärkte Tore. Auf dem PvE-Planeten kümmert ihr euch aber hauptsächlich um die Planung der Städte. Städte können miteinander verbunden werden. Auf dem PvP-Planeten greift ihr benachbarte Städte an und belagert sie. Das ist aber sehr teuer. Ihr müsst viele Ressourcen dafür aufwenden. Eine Belagerung braucht zudem eine Vorbereitungszeit von rund drei Tagen.

Die Verteidigung muss geplant werden, auch zeitlich. Die Angreifer müssen Belagerungswaffen herstellen. Ihr braucht Camps und Waffen. Wenn eine Belagerung startet, dann dauert sie etwa ein bis zwei Stunden. Ihr müsst zunächst die Türme zerstören und anschließend weitere Schritte abarbeiten. Wer mit dabei ist, der befindet sich in der Stadt und der Umgebung. Alle anderen kommen aber nicht rein.

Jede Stadt ist zudem mit einer Rohstoffquelle verbunden, etwa um Erz in Minen abzubauen oder Sand, um Glas herzustellen. Es gibt vier Rohstoffquellen. Jede Stadt kann aber nur die angrenzenden Knotenpunkte kontrollieren, um die Kämpfe stattfinden. So entsteht ein konstanter Wettbewerb, der sehr komplex werden kann.

Bis zum Release des MMORPGs Fractured dauert es noch.

Release erst 2022 als Buy2Play-MMORPG

MeinMMO: Wisst ihr schon, wann das Releasefenster sein wird?

Jacopo Pietro Gallelli: 2022, im Frühjahr. Wir wollen aber noch Ende des Jahres [2020] die Beta starten.

MeinMMO: Wisst ihr schon, wie das Monetarisierungsmodell des Spiels aussehen wird?

Jacopo Pietro Gallelli: Ja, das Spiel wird Buy2Play werden und der Preis liegt bei rund 20 bis 30 Euro. Ihr könnt dann für immer spielen. Es gibt kein Pay2Win. Ihr könnt aber zusätzlich Skins für Items kaufen, die aber nur das Aussehen ändern. Es gibt noch andere kosmetische Dinge oder auch Mounts und so weiter. Damit bekommt ihr viele Möglichkeiten der Individualisierung. Das bedeutet aber, dass wir noch mehr Assets brauchen.

MeinMMO: Werdet ihr Fractured auch über Steam veröffentlichen?



Jacopo Pietro Gallelli: Das ist eine gute Frage. Es hängt davon ab, ob wir einen Publisher finden. Wenn wir das Spiel alleine veröffentlichen, gibt es auch einen Launch über Steam. Aber erst mit der Beta. Wir wollen ein optimiertes Spiel herausbringen.

MeinMMO: Vielen Dank für das Gespräch.