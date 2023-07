Mit Robot Cache verkauft ihr eure digitalen Spiele – und staubt dabei Wasteland 3 gratis ab

Robot Cache ist eine Online-Verkaufsplattform, bei der ihr digitale Spiele weiterverkaufen könnt. Außerdem gibt es noch ein Top-Game kostenlos, wenn ihr euch jetzt anmeldet. Mehr zum Deal und wie Robot Cache funktioniert, erfahrt ihr hier.

Was ist Robot Cache? Robot Cache ist eine innovative, neue Plattform für den digitalen Vertrieb von Videospielen. Auf Robot Cache könnt ihr digitale Spiele kaufen, verkaufen und tauschen, wobei ihr von niedrigeren Preisen profitiert und eure gebrauchten Spiele weiterverkaufen dürft.

So sicher und lukrativ ist Robot Cache

So verdient ihr Geld in Robot Cache: Robot Cache geht eine zentrale Frage des Gamings an “Warum kann ich eigentlich keine digitalen Inhalte weiterverkaufen, die ich einmal erworben habe?” Denn anders als physische Datenträger sind rein digitale Inhalte für gewöhnlich permanent an euch gebunden. Doch mit Robot Cache könnt ihr die dort erworbenen Spiele jederzeit weiterverkaufen. Dabei bekommt ihr 25 Prozent des Kaufwerts zurück.

Wie sicher ist Robot Cache? Robot Cache nutzt die Blockchain-Technologie. Durch die Verwendung von Smart Contracts werden Transaktionen sicher und transparent abgewickelt. Ihr könnt digitale Assets, wie Spiele, In-Game-Items und DLCs direkt über die Plattform kaufen und verkaufen.

Die Blockchain ermöglicht es auch den Entwicklern, ihre Spiele einfacher zu veröffentlichen und ihre Einnahmen zu verfolgen. Entwickler erhalten daher bis zu 95 Prozent Anteil an den Einnahmen. Durch die Implementierung eines Token-Systems ermöglicht euch Robot Cache, Spiele direkt mit anderen Gamern zu tauschen, ohne auf externe Marktplätze angewiesen zu sein. So bleibt alles sicher und nachverfolgbar auf der Plattform.

Was hat es mit AMD auf sich? Robot Cache arbeitet darüber hinaus mit AMD zusammen, damit eure Spiele auf AMD-Optimierung zugreifen und die beste Leistung aus dem System herausholen können.

So bekommt ihr euer Gratis-Game Wasteland 3

Anmelden und Wasteland 3 abstauben: Als spezielles Feature gibt’s gerade für alle, die sich bei Robot Cache anmelden, ein besonderes Game gratis: Wasteland 3. Dieses postapokalyptische Rollenspiel hat 2020 gute Bewertungen erhalten und kostet im regulären Handel um die 33 Euro.

Wenn ihr aber ein Konto bei Robot Cache anlegt, erhaltet ihr das Spiel über die Plattform völlig kostenlos und könnt gleich loszocken. Doch beeilt euch, das Angebot gilt nur vom 6. bis zum 20. Juli 2023.