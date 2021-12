Was kosten die Charaktere so ? Ein Lancer mit Level 104 wurde am 22. Dezember für umgerechnet 127.000 € weg. Eine Sorcerer mit Level 105 ging am 21. Dezember für genauso viel Geld weg.

Das ist jetzt der neueste Clou: In einem neuen Update am 21. November führte das MMORPG eine NFT-Webseite für den Charakter-Handel ein:

Die Spielerzahlen in MIR4 sind offenbar deshalb so hoch, weil viele das Game zocken, um damit „Geld zu verdienen“ – dafür werden augenscheinlich auch viele Bots eingesetzt.

Spieler können in MIR4 ein Erz abbauen, das einschmelzen und in eine Kryptowährung umtauschen, die sie wiederum für echtes Geld verkaufen können.

Das größte MMORPG auf Steam ist nicht etwa The Elder Scrolls Online, Final Fantasy XIV oder New World, sondern MIR4: ein Online-Rollenspiel, das viele nur zocken, um Geld zu verdienen. Jetzt erreicht es eine neue Dimension: Die Entwickler erlauben den Handel mit Spielfiguren. Die teuersten Figuren gehen für Kryptowährung im Wert von mehr als 100.000 € weg.

