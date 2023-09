Eine KI-Influencerin wickelt gerade reihenweise Männer um den Finger: „Schockierend, wie viele darauf reinfallen“

In einem Mini-Trailer bekommt ihr neues Gameplay zum kommenden Cyberpunk 2077 DLC zu sehen. Schaut euch den Trailer hier an.

Vielleicht wird Milla iin Zukunft mithilfe von Text-to-Speech sogar in der Lage sein, zu sprechen. Tatsächlich gibt es bereits solche KI-Streams in den verschiedensten Ausführungen:

So ist Milla seit dem 13. September auch auf Twitch zu finden. Ihr Kanal ist nahezu rund um die Uhr auf Sendung. Dort sind Bilder von Milla in Fantasy-Settings zu sehen, unterlegt von Musik. Zuschauer haben die Möglichkeit, sich mit ihr im Chat zu “unterhalten”.

Was steckt hinter dem Ganzen? Ursprünglich entstand Milla Sofia als Werbegesicht für einen finnischen Online-Laden. Der Entwickler erklärt, er sei ohnehin interessiert an den Möglichkeiten gewesen, die durch künstliche Intelligenz entstanden waren.

Das hält ihre Bewunderer jedoch nicht davon ab, in den Kommentaren unter ihren Posts von ihrer Schönheit zu schwärmen oder sie gar zum Essen einzuladen. In einem Interview mit dem Independent sprach Millas Schöpfer und “Agent” über seine Kreation.

Was ist das für eine Influencerin? Milla Sofia ist ein 24-jähriges Model, das in Helsinki, Finnland lebt. Mit ihrem strahlenden Lächeln, den hellblonden Haaren und blauen Augen hat sie auf Instagram bereits 68.600 Follower angelockt. Der Haken: Milla ist nicht echt, ihr Erscheinungsbild ist KI-generiert.

