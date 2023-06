Eines der besten Survival-Games für PS5 gibt es gerade für 6 Euro, ist ein Klassiker des Gamings 

Im Rahmen der Days of Play 2023 lockt Sony mit zahlreichen Angeboten, die den Geldbeutel schonen. Auch im digitalen PlayStation Store können sich Fans über starke Rabatte freuen. Einen besonders krassen Rabatt gibt es gerade für Metro Exodus.

Wie viel spare ich mit dem Angebot? Metro Exodus ist gerade für nur 5,99 Euro im PlayStation Store zu haben. Der Titel kostet regulär 29,99. Das macht einen satten Rabatt von 80 Prozent. Solltet ihr also gehadert haben, ob das Spiel etwas für euch sein könnte, könnt ihr jetzt zuschlagen.

Hinzu kommt, dass auch der Expansion Pass gerade mit einem großen Rabatt zu haben ist. Der Pass enthält die beiden großen Story-DLCs zu Metro Exodus und kostet jetzt nur noch 5,24 Euro. Regulär gibt es den Expansion Pass für 14,99 Euro, was eine Vergünstigung von 65 Prozent ausmacht.

Im Gameplay-Trailer könnt ihr vorab schauen, ob der Titel etwas für euch sein könnte:

Das Angebot gilt noch so lange, wie die Days of Play 2023 laufen. Somit steigt der Preis wieder am 13. Juni 2023 um 1:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 29,99 Euro an. Es gibt auch noch weitere Angebote, die ihr euch einmal anschauen solltet.

Macht nicht den Fehler und greift zur Gold Edition. Die Gold Edition enthält das Standardspiel und die beiden Story-Erweiterungen, allerdings gibt es hierauf keinen Rabatt. Die Gold Edition kostet 39,99 Euro, wohingegen das Standardspiel und der Expansion Pass gerade zusammen nur 11,23 Euro kosten.

Die Geschichte zu Metro Exodus

Was ist Metro Exodus? Der Titel ist ein Horror-Shooter aus der First-Person-Perspektive. Ihr schleicht euch durch verschiedene Gebäude und Level, um Mutanten oder andere Gegner zu vernichten. Zwischendurch müsst ihr eure Waffen und Ausrüstungsgegenstände warten, damit sie nicht den Dienst quittieren.

Das Besondere am Shooter ist, dass ihr den Ausgang der Story selbst bestimmen könnt. Klickt also die Dialoge der NPCs nicht weg, sondern hört genau zu und beeinflusst so den Verlauf der Geschichte.

Hinzu gesellen sich einige Survival-Elemente. Als Stützpunkt dient euch ein Zug, der euch durch die zerstörte Welt bugsiert. Doch dieser muss konstant mit Treibstoff versorgt werden. Die widrigen Wetterbedingungen und die zerstörten Gleise tun ihr Übriges, um euch das Leben schwer zu machen.

Worum geht es in der Geschichte? Metro Exodus spielt in einem vom Atomkrieg gebeutelten Moskau. Die Welt liegt in Trümmern und Artjom, der Protagonist des Spiels, versucht irgendwie im Metro-Netz zu überleben.

Das Spiel knüpft an die Geschehnisse von Metro: Last Night und Metro 2033 an, weshalb Artjom gezwungen ist, das sonst so sichere Metro-Netzwerk zu verlassen. So kämpft ihr fortan in der russischen Wildnis um euer Überleben.

