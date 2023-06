Fette Rabatte auf PS5-Games und Zubehör bei den Days of Play auf Amazon

Heute sind die Days of Play 2023 gestartet. Zu diesem Anlass findet ihr bei Amazon starke Rabatte auf PS5-Games, Zubehör und PS Plus.

Bei den Days of Play möchte Sony mit der PlayStation-Community die Spiele feiern. Deshalb findet ihr ab heute bis zum 12. Juni starke Angebote auf Games, Zubehör und PS Plus auf Amazon. Bis zu 70% Rabatt gibt es auf die beliebtesten Games.

PS5-Hits bis zu 70% günstiger

In der Auswahl an reduzierten Spiele sind einige richtige Knaller dabei. Von God of War Ragnarök über The Last of Us zu Death Stranding. Hier sind ein paar der besten Angebote:

Ratchet & Clank: Rift Apart: mit 63% Rabatt von 79,99€ auf nur noch 29,99€

Horizon Forbidden West: mit 56% Rabatt von 79,99€ auf nur noch 34,99€

God of War Ragnarök: mit 44% Rabatt von 79,99€ auf nur noch 44,99€

Uncharted Legacy of Thieves Collection: mit 70% Rabatt von 49,99€ auf nur noch 14,99€

Death Stranding Director’s Cut: mit 70% Rabatt von 49,99€ auf nur noch 14,99€

The Last of Us: mit 38% Rabatt von 79,99€ auf nur noch 49,99€

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: mit 67% Rabatt von 59,99€ auf nur noch 19,99€

Die vollständige Auswahl an Spiele-Angeboten findet ihr hier:

PS5-Zubehör und PS Plus Abos

Neben den Games gibt es auch Angebote für PS5-Zubehör und PlayStation Plus Abos. Letzteres braucht ihr zwingend, wenn ihr das neue Diablo 4 spielen wollt. Das neue Action-RPG von Blizzard hat erstmals eine offene Welt, die ihr euch mit anderen Spielern teilt, wie in einem MMO.

Das PULSE 3D-Wireless-Headset ist um 25% reduziert von 99,99€ auf nur noch 74,99€. Dank Bluetooth-Verbindung könnt ihr es nicht nur für eure Konsole verwenden, sondern auch mit eurem PC oder Smartphone verbinden.

Die PS Plus-Abos sind übergreifend um 25% reduziert, egal für welches der drei Modelle ihr euch entscheidet. Dabei handelt es sich jeweils um ein Abo für 12 Monate.

Die besten Deals, Angebote und Aktionen für Gamer und Hardware-Fans stellen wir euch täglich in unserer Übersicht vor. Von der Grafikkarte bis zum 4K Fernseher ist da für jeden das richtige dabei. Schaut doch mal rein!