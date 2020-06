Im Stream zu „Find Your Next Game“ reden wir von MeinMMO über die MMOs und MMORPGs, die wir 2020 und 2021 spielen werden. Dazu gibt es die exklusive Enthüllung unseres Chef-Redakteurs Schuhmann. Schaltet also ein!

Wen sieht man im Stream? Im Zuge unseres Streams zu „Find Your Next Game“ stellen wir euch eure „Next Games“ vor. Im Stream seht ihr aus unserem Team:

Alexander Leitsch – MMORPG-Experte von MeinMMO

Leya Jankowski – Brand Managerin von MeinMMO und häufig bei Anspiel-Terminen und Interviews

Dawid Hallmann – Gründer und bis heute Chef von MeinMMO

und

SCHUHMANN

Ja, ihr habt richtig gelesen. Der Schuhmann, der seit Jahren Artikel für euch schreibt, das Destiny-Schiff auf Kurs brachte und regelmäßig in den Kommentaren mit euch quatscht, ist nicht länger ein unbekanntes Gesicht mit Fragezeichen (für euch). Nein, er wird sich euch vorstellen. Mit Mikrofon und Webcam!

Was wird gestreamt? Freuen dürft ihr euch über professionelle Blickwinkel auf das Universum der zukünftigen Online-Games. Ob MMO oder MMORPG – Was spielen wir eigentlich im Jahr 2020 und 2021?

Dabei erwarten euch Vorstellungen zu Spielen wie

Das sind aber keine runtergebrochenen, faden Spielevorstellungen, wie ihr sie vielleicht anderswo gesehen habt. Nein. Wir gehen auch kritisch auf die Spiele ein. Nachdem ein Teilnehmer das jeweilige MMO oder MMORPG kurz vorgestellt hat, muss er sich kritischen Fragen der anderen Teilnehmer stellen und, wenn er kann, sein Spiel verteidigen.

Ihr seht hier, das Konzept bietet jede Menge Zündstoff. Und dabei spielt ihr auch eine wichtige Rolle. Denn bei MeinMMO legten wir schon immer hohen Wert darauf, was unsere Community eigentlich von den Games hält, die wir behandeln.

Unser Stream auf Twitch und YouTube harmoniert wunderbar mit diesem Konzept, denn im Chat erwarten wir eure Fragen, die euch zu den vorgestellten Spielen auf der Zunge liegen.

Die 8 aussichtsreichsten neuen MMOs und MMORPGs für 2020 und 2021

Wann passiert das? Der Stream läuft am Mittwoch, den 10. Juni, ab 19:00 Uhr. Wir sind dann etwa eine Stunde on air. Markiert euch das im Kalender!

Wo kann ich zusehen? Den Stream findet ihr auf dem Twitch-Kanal von MAX (Monsters and Explosions) und auch auf dem YouTube-Kanal der GameStar.

Was ist noch geplant? Den ganzen Juni lang werden wir euch mit Artikeln und Streams rund um „Find Your Next Game“ versorgen. Unser komplettes Programm könnt ihr euch hier anschauen: