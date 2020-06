Darum verdient das neue Action-MMORPG Elyon eure Aufmerksamkeit

Das MMORPG Elyon hört sich immer interessanter an, je mehr Informationen dazu veröffentlicht werden. Ihr solltet das Onlinespiel definitiv im Auge behalten.

Was ist Elyon? Das MMORPG ging aus dem Online-Rollenspiel AIR: Ascent Infinite Realm hervor. Während sich AIR hauptsächlich um Luftschlachten drehte, liegt der Fokus nun eher auf klassischen MMORPG-Elementen.

Ihr erkundet eine große Welt, erledigt Quests, kämpft in schnellen, aktiven Gefechten gegen Monster und könnt euch auch im PvP untereinander bekriegen. Elyon macht in der neuen Version eher den Eindruck eines TERA 2. Kein Wunder, das MMORPG stammt von denselben Entwicklern.

Youtuber The Lazy Peon spricht über das MMORPG Elyon.

Ein interessantes MMORPG

Was ist das Interessante am Spiel? Der bekannte Youtuber und MMORPG-Experte The Lazy Peon hat nach seinem Einblick in die Beta von AIR nun ein neues Video zu Elyon veröffentlicht. Darin erklärt er, warum das Onlinespiel mit der neuen Version deutlich interessanter geworden ist.

Zum einen lobt er das schnellere Kampfsystem, das auf Tab-Targeting verzichtet. Die Auseinandersetzungen spielen sich flott, spannend aber dennoch taktisch

Ebenso lobt er den Fokus auf Bodenkämpfe, denn bei AIR war es so, dass Spieler mit dem Luftschiff einfach schwere Kämpfe umgehen konnten

Besonders die RvR-Schlachten haben es ihm angetan. Durch Tore gelangt ihr in die Gebiete, um die ihr dann in PvP-Schlachten kämpft

Der gesamte Einstieg wurde überarbeitet. Während ihr bei AIR erst 10 Stunden lang eine Art Tutorial durchleben musstet, gelangt ihr nun viel schneller ins eigentliche Coregame

Wo liegen noch die Probleme? Es gibt allerdings noch ein paar Dinge, welche The Lazy Peon – sowie Spieler, die sich die koreanische Beta ansehen konnten – noch bemängeln.

Elyon nutzt die Unreal Engine 3, die schon bei anderen MMORPGs wie Bless Online zeigt, dass sie in großen Onlinegames ihre Probleme hat. Da inzwischen die Unreal Engine 5 angekündigt wurde, wirkt es einfach nicht mehr zeitgemäß, ein MMORPG mit der UE3 zu veröffentlichen. Dies könnte für die Zukunft des Spiel ein paar Probleme mit sich bringen, da es laut The Lazy Peon nicht gut altern könnte. Die Grafik würde aber besser als gedacht für die Unreal Engine 3 aussehen

Elyon ist extrem grindlastig. Ihr müsst viel Zeit investieren, um euren Charakter für die PvP-Schlachten hochzuzüchten

Es ist momentan noch nicht abzusehen, wie stark Pay2Win-Elemente eine Rolle spielen. The Lazy Peon geht aber davon aus, dass wir mit Pay2Win rechnen müssen

PvE spielt in Elyon nur eine untergeordnete Rolle.

Für wen eignet sich Elyon? Wie The Lazy Peon in seinem Video erklärt, spielen PvE-Elemente keine große Rolle. Sie sind zwar vorhanden, stellen aber nicht den Fokus des MMORPGs dar. Dieser liegt auf den PvP- und RvR-Schlachten.

Elyon richtet sich also eher an diejenigen, die PvP lieben und sich gerne mit anderen Spielern messen oder an Territorialkämpfen teilnehmen. Wer ein reines PvE-Spiel sucht, der liegt bei Elyon eher falsch.

Zudem müsst ihr Grinding mögen und auf schnelle, aktive Kämpfe stehen. Spricht euch dieses Prinzip an, dann könnte Elyon aber ein sehr interessantes MMORPG werden, wenn es vermutlich 2021 auch hierzulande erscheint.

Möchtet ihr wissen, welche MMORPGs 2020 besonders interessant werden könnten? Im MeinMMO-Artikel zu den 8 aussichtsreichsten neuen MMOs und MMORPGs für 2020 stellen wir euch einige Genre-Vertreter vor, von denen wir glauben, dass sie gute Chancen auf einen Erfolg haben.