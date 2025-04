Mein Lieblingsspiel 2025 steht fest, und es hat absolut nix mit GTA 6 zu tun

Ja, wir haben alle Bock auf GTA 6. Aber dieses Jahr kommen auch noch ein paar andere Spiele raus. Und MeinMMO-Autor Max Handwerk kann eins davon kaum erwarten: Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4.

Logisch, der große Release in diesem Jahr ist GTA 6. Da fiebern alle drauf hin, alle warten auf den Release, keine Frage. Oder wenigstens auf einen neuen Trailer. Aber das Warten geht weiter. Dafür hauen andere Games neue Trailer raus. Und der neueste für Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 macht einfach verdammt viel richtig. So viel sogar, dass ich fast glaube: Das wird mein Lieblingsspiel 2025.

Dazu muss ich sagen: Tony-Hawk-Spiele, das sind einfach meine Spiele. Ich liebe diese Reihe, egal, ob es die Pro-Skater- und Underground-Spiele sind, oder sowas wie American Wasteland (und über Tony Hawk: Shred breiten wir einfach mal den Mantel des Schweigens).

Deswegen war ich auch extrem gehyped, als „Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2“ im Jahr 2020 als Remake der alten Teile in wunderschöner Grafik, mit toller Physik und perfekten Sounds erschien. Was für eine großartige Reise in die Vergangenheit – und, so hoffte ich damals, auch ein Versprechen für die Zukunft.

Doch wenig später sah es plötzlich nicht mehr gut aus: Entwickler Vicarious Visions landete bei Blizzard und arbeitete an anderen Projekten. Es schien, als wäre die neue Tony-Hawk-Ära nach nur einem perfekten Remake wieder futsch. Bis 2025 quasi aus dem Nichts heraus angekündigt wurde, dass Pro Skater 3 + 4 nun doch erscheint, weil Entwickler Iron Galaxy das Projekt übernommen hat und Activision die Fortsetzung veröffentlicht. Der Hypetrain rollt also wieder.

Aber: Ich wollte ja eigentlich über den neuesten Trailer reden. Der stammt aus der Nintendo Direct zur Switch 2, für die das Spiel ebenfalls erscheinen wird, und sieht so aus:

Tony Hawk ist wieder da, und ein kurzer Moment im Trailer zeigt: Das wird gut

Was zeigt der Trailer? Machen wir es kurz: Alles, was ich mir von einem Tony-Hawk-Spiel wünsche. Das Spiel setzt augenscheinlich genau dort an, wo das letzte Remake aufgehört hat.

Die Skate-Physik passt, das sieht alles so gut aus, wie gewohnt.

Die Sounds klingen wieder wie „damals“. Ein Skateboard, das über eine Rail schlittert, oder beim Revert über den Boden kratzt – diese Sounds haben sich vor 20 Jahren in mein Hirn eingefressen und scheinen auch hier wieder dabei zu sein.

Die Level sehen verdammt gut aus. Sowas wie das Kreuzfahrtschiff, die Gießerei, Tokyo – ich kann es kaum erwarten, da wieder durchzufahren.

Soweit waren wir aber auch schon bei den letzten Bewegtbildern, die zum Spiel veröffentlicht wurden. Aber in diesem neuen Trailer fand sich noch ein ganz besonderes Schmankerl: Die so ziemlich letzten zwei Sekunden.

Da sehen wir Skate Island und einen Sprung, der auf einen Rettungsring im Meer zielt. Da fliegt die Skaterin durch und wir sehen „A few moments later“ – nur um dann unter Wasser und mit Thaddäus Tentakels Haus am Horizont weiterzufahren. Es scheint also eine kleine Secret Area in Bikini Bottom zu geben.

Mir geht’s jetzt gar nicht so sehr darum, dass wir hier offenbar eine Spongebob-Anleihe drin haben, sondern dass so ein Quatsch überhaupt veranstaltet wird. Denn auch das hat die früheren Tony-Hawk-Games ausgemacht: Hier mal ein Gag, da mal ein Geheimnis, dort ein kleiner Raum, den man über unnötig komplizierte Wege freischalten muss – super!

Ich meine, früher konnte man mit Darth Maul auf dem Kreuzfahrtschiff herumdüsen und sein Skateboard mit der Macht herumwirbeln lassen, um den Highscore zu knacken. Vor so abgedrehten Ideen scheint sich auch das neue Remake nicht zu verschließen. Mit Tony Hawk durch Bikini Bottom zu skaten ist halt schon abgedreht – aber auf eine gute Art. Schauen wir mal, was da noch so kommt!

Wer schreibt hier eigentlich? Max Handwerk ist seit 2018 Autor bei MeinMMO und schreibt vor allem über Pokémon-Themen, aber auch über die FIFA / FC-Reihe und andere Spiele. Für die Tony-Hawk-Games brennt er schon seit Kindheitstagen, und das wird wohl auch so bleiben.

Ich bin jedenfalls wahnsinnig gespannt. Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 erscheint im Juli. Somit dürfte ich ein paar Monate Zeit haben, um das Spiel voll auszukosten, bevor dann GTA 6 erscheint. Weil klar, da freu’ ich mich auch drauf. Aber in Sachen Lieblingsspiel wird THPS die Messlatte echt hoch legen. Jetzt hoffe ich nur, dass es auch die Erwartungen erfüllt. Auf was für Spiele freut ihr euch in diesem Jahr noch? Erzählt’s in den Kommentaren! Und wenn ihr doch lieber was zu GTA 6 lesen wollt: So gehen andere Publisher mit dem Release von GTA 6 um.