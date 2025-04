Ein Spielepublisher hat als einziger keine Angst vor GTA 6, will ein Spiel am selben Tag, zur selben Zeit veröffentlichen

Die Lebenssimulation aus Korea wird von vielen als erster großer Konkurrent für Die Sims gehandelt und startete am 28. März 2025 in den Early Access.

Wieso ist die Veröffentlichung von GTA 6 ein solcher Meilenstein? Gamer warten bereits seit über 10 Jahren auf eine Fortsetzung von GTA 5, das im September 2013 erschien. Nach einer Prognose der Analyse-Seite DFC Intelligence sollen die Einnahmen des neuen GTAs in den ersten 12 Monaten nach der Veröffentlichung doppelt so hoch sein, wie die des Vorgängers. Mehr zu dieser Analyse und Prognose könnt ihr in diesem Artikel hier auf MeinMMO erfahren: Ein Bericht sagt: GTA 6 wird zum Release erfolgreicher, als die zwei größten Filme von 2024 zusammen

„Wir werden ein Spiel genau am selben Tag und zur selben Zeit wie GTA 6 veröffentlichen.“ (Devolver Digital via X )

Welcher Publisher wagt die Ansage? Der Post stammt von dem Publisher Devolver Digital, der Spiele wie Inscryption (2021) oder Cult of the Lamb (2022) veröffentlicht hat. Er teilt nicht die Meinung seiner Kollegen, die bereit sind, sich von dem Release von GTA 6 beeinflussen zu lassen. Stattdessen äußert er sich wie folgt:

