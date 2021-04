MediaMarkt: LG OLED-TV CX9 in 55 Zoll zum bisher günstigsten Preis

Obendrein werden diverse Smart TV-Funktionen und via HDMI 2.1 auch aktuelle Gaming-Features geboten, wie beispielsweise die Darstellung von bis zu 120 Fps in 4K bei den aktuellen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X.

Die meisten Angebote starten erst ab 1.200 Euro, wo sich der Fernseher auch in den letzten Wochen positioniert hatte. Noch Anfang des Jahres musste man in der Regel über 1.300 Euro bis hin zu über 1.400 Euro zahlen.

Im Preisvergleich bei Geizhals.de war das zu den Topmodellen am Markt zählende Gerät zuvor laut Preisentwicklung nicht so günstig und erst recht nicht günstiger gelistet.

