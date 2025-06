Bungie hat Angst vor einem zweiten Concord-Massaker, schickt Marathon zurück an den Schießstand

Wer Discord nutzt, kann sich in 15 Minuten ein schickes Wandbild für die Basis in Dune: Awakening erspielen

Dune: Awakening – Server offline am 18. Juni 2025, so lange dauert die Wartung

Ob das alles reicht, um aus Marathon den erhofften Hit zu machen, muss die Zeit zeigen. Übrigens macht das Spiel schon jetzt auch einige Sachen richtig gut. Unser Shooter-Experte Dariusz Müller hat eine potenzielle Stärke in diesem Artikel herausgestellt: Viele Extraction-Shooter öden mich an, aber eine innovative Idee von Marathon macht sogar mich neugierig

Sony will sicherstellen, dass Marathon trotz „gemischtem Feedback“ nicht so läuft wie Concord

Dune: Awakening – Server offline am 18. Juni 2025, so lange dauert die Wartung

Und das alles in einem Umfeld, in dem Bungie auf der einen Seite und Sony auf der anderen mit ihren jeweiligen Service-Games schwierige Zeiten durchleben.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to