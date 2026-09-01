Twitch-Star Ludwig gab für einen Stream 1,5 Millionen US-Dollar aus, verrät, was noch wichtiger ist als Geld, um sowas umzusetzen

Ludwig Ahgren gehört zu den größten Streamern auf Twitch und YouTube im internationalen Bereich. Für Dexerto stellte er sich 20 Fragen und gab unter anderem Einblick in die Streaming-Welt und das dazugehörige Geld.

Welches Event kostete 1,5 Millionen US-Dollar? In einem Interview mit Dexerto auf YouTube beantwortete der Streamer Ludwig Ahgren unter anderem Fragen zu seinem Beruf als Streamer. Er ist dafür bekannt, immer wieder große Projekte auf die Beine zu stellen. Eins davon war sein Chessboxing-Event im Jahr 2022, das laut ihm 1,5 Millionen US-Dollar (ca. 1,3 Millionen Euro) gekostet haben soll.

Bei diesem Event wurde die Sportart Schachboxen gespielt, in der Kontrahenten sich sowohl im Ring schlagen, als auch in Blitzschach gegeneinander antreten. Das Event war damals ein voller Erfolg und er konnte zur damaligen Zeit seinen persönlichen Zuschauerrekord von 279.000 Zuschauern aufstellen.

Für das Jahr 2023 wollte Ludwig das Event wiederholen, sagte es jedoch kurz vorher ab: Streamer arbeitet 9 Monate an einem Event, investiert 100.000 $, sagt es jetzt ab

Auch wenn Ludwig eine beachtliche Menge an Geld in dieses Event steckte, so ist der Streamer der Meinung, es gäbe etwas Wichtigeres als Geld, um solche großen Projekte auf Twitch umzusetzen.

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Was braucht es noch außer Geld? Auf die Frage, welches Streaming-Projekt er umsetzen wollen würde, hätte er unendlich Geld und Ressourcen, antwortete Ludwig, dass er nicht glaube, dass Geld das Wichtigste sei. Eher würde es auf Kontakte und Beziehungen ankommen. Gleichzeitig sagt er aber auch, dass genügend Geld das vielleicht auch freischalten könnte.

Inwiefern Ludwig seine eigenen Beziehungen und Kontakte für sein Schachbox-Event einsetzen musste, ist allerdings nicht bekannt.

Übrigens würde Ludwig mit unendlichen Möglichkeiten in einem Stream gern gegen Barack Obama in den Ring steigen, sagt er. Dabei ginge es auch nicht ums Gewinnen, sondern darum, eine Show darzubieten.

Was sagt ihr zu Ludwig? Schaut ihr ihn auch und habt ihr das Schachbox-Event mitbekommen? Schreibt es uns in die Kommentare!

Ludwig Ahgren ist im internationalen Streaming-Bereich einer der größten. Er war auch Teil der Streamer University, bei der junge Streamer lernen wollten, wie man als Streamer erfolgreich wird: Streamer wenden sich an Ludwig, um den Erfolg auf Twitch zu lernen – Er rät: Bezahlt eure Cutter vernünftig