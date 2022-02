Lost Ark bekommt heute, am 15. Februar, Wartungsarbeiten. Dabei wird ein neuer Hotfix aufgespielt, der primär die Server in Europa stabiler machen soll. Wir von MeinMMO verraten euch alles rund um den Server down.

Was bringt das Update? Der Patch nimmt zwei Anpassungen vor:

Stabilitätsverbesserungen für die EU-Server.

Ein Problem wird behoben, bei dem das Sterben mit einem Northern Lawmaker-Skin bei jeder Krieger-Klasse dazu führte, dass der Skin nicht länger korrekt angezeigt wurde.

Die neue Server-Region, die Amazon für Europa angekündigt hat, wird mit diesem Update offensichtlich jedoch nicht aufgespielt. Sie hätte möglicherweise die aktuelle Situation rund um die langen Warteschlangen zur Primetime zumindest etwas lösen können.

Wie lange geht der Server down? Sie Server gehen heute um 8:59 Uhr deutscher Zeit offline. Die Wartung soll drei Stunden in Anspruch nehmen.

Eine Rückkehr der Server ist also für etwa 12:00 Uhr geplant. Allerdings kamen in den letzten beiden Wartungen die Server rund 30 und zuletzt sogar 60 Minuten eher wieder online. Wir halten euch in unserem Live-Ticker auf dem Laufenden.

Alles, was ihr zum Endgame von Lost Ark wissen müsst – im Video

Was kann ich in der Zwischenzeit tun? Ihr könnt euch auf die Rückkehr der Server vorbereiten und einige interessante Artikel lesen. Eine kleine Auswahl unserer Artikel haben wir hier zusammengestellt:

Da jedoch die meisten Spieler in den Morgenstunden arbeiten werden, dürfte der Server down nicht allzu viele Spieler betreffen.

Falls es euch doch betrifft: Wie vertreibt ihr euch die Downtime? Was macht ihr, sobald die Server wieder online sind?