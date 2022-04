Lost Ark: Guide zum Pistolenlanzer – So spielt ihr die Klasse mit der stärksten Verteidigung

Lost Ark bietet zwar keine richtige Tank-Funktion, einen Tank gibt es trotzdem. Der Pistolenlanzer ist unzerstörbar und bietet seinen Gruppenmitgliedern Schutz unter seinem Schild. MeinMMO-Autorin Anny Bader hat ihn sich näher angeschaut und erklärt euch, worauf es ankommt.

Der Pistolenlanzer, auf Englisch Gun Lancer, ist eine Unterklasse des Kriegers. Er ist nicht besonders schnell unterwegs, aber das muss er auch nicht. Durch seine starke Verteidigung hält er den meisten Angriffen stand, den andere Klassen ausweichen müssen. Als Pistolenlanzer könnt ihr in solchen Situationen weiter DPS ausüben.

In Lost Ark gibt es keine Holy Trinity, Gruppen werden nicht, wie in anderen Games, in DD, Support und Tank eingeteilt. Ihr könnt den Pistolenlanzer daher nicht als richtigen Tank spielen. Dennoch haltet ihr richtig viel aus und könnt eure Gruppenmitglieder beschützen und durch einen Spott-Skill Attacken des Gegners unwirksam machen.

Seine Fähigkeiten unterteilen sich in rote und blaue. Bei den roten handelt es sich um Angriffe mit seiner Pistolenlanze, bei den blauen um normale Attacken mit dem Schild, Buffs und Debuffs.

Auf der Tier-List von MeinMMO befindet sich der Pistolenlanzer im PvE im S-Bereich. Im PvP gehört er anfangs zum B-Tier, mit höherem PvP-Rang rutscht er in den A-Bereich. Er ist also für PvE und PvP durchaus geeignet.

Pro Starke Verteidigung

Beliebt in Gruppen Contra Sehr langsam

Weicht als einzige Klasse nach hinten aus

So spielt sich der Pistolenlanzer

Das ist die besondere Fähigkeit des Pistolenlanzers: Im Kampf lädt sich seine Identitätsanzeige in der unteren Mitte des Bildschirms auf. Diese Energie könnt ihr auf zwei verschiedene Arten einsetzen.

Drückt ihr Y, erhaltet ihr einen starken Schild. Ihr könnt darin nicht zurückgeworfen werden, nehmt kaum noch Schaden, seid allerdings 50 % langsamer.

Drückt ihr X, erhält eure gesamte Gruppe in einem gewissen Radius ein Schild, der deren Schaden auf euch umleitet. Dazu verbessert sich eure Verteidigung. Dieser richtet außerdem Schaden am Gegner an.

Alle Fähigkeiten des Pistolenlanzers

Normale Attacken (blau)

Blitzschlag des Wächters: Blitz vom Himmel, der Gegner 3 Sekunden lang Stromschläge zufügt.

Hakenkette: Ziehe Gegner zu dir und füge Schaden zu.

Nellasias Energie: Alle Gruppenmitglieder im Umkreis von 24 Metern erleiden 10 % weniger Schaden.

Ruf des Hasses: Spott, der Attacken von Gegnern, die in deiner Nähe stehen, unwirksam macht.

Schildansturm: Stürme mit deinem Schild vorwärts.

Schildhieb: Schlag mit dem Schild. Doppelt einsatzbar.

Schildschock: Schlage den Gegner mit dem Schild und verringere seine Bewegungsgeschwindigkeit für 4 Sekunden um 40 %.

Schmettern: Betäubt Gegner 3 Sekunden. Konter-Attacke.

Sprungangriff: Springe 9 Meter auf das Zielgebiet zu und schlage auf den Boden.

Lanzenattacken (rot)

Aufgeladener Stachel: Fokussiere Energie und stoße deinen Speer vorwärts.

Emporsteigende Gewehrlanze: Stecke den Speer in den Boden, schleudere Gegner in die Luft.

Feuerkugel: Schieße auf deine Gegner.

Gewehrlanzen-Schuss: Stoßattacke, die die Lanze auflädt und schließlich eine Granate abfeuert.

Kanonenausbruch: Komprimiere Energie und schlage dann auf deinen Gegner ein, der zurückgestoßen wird. Hohes Taumeln.

Konter-Gewehrlanze: Wehre Angriffe ab und führe dann einen Gegenangriff aus.

Scharfe Gewehrlanze: Stoße den Speer vorwärts.

Sprintender Hochschuss: Schlage nach Gegnern, während du dich vorwärts bewegst. Erneut drücken, um eine Granate abzufeuern. Konter-Attacke.

Der Pistolenlanzer im Level-Prozess

Wichtig beim Verteilen der Punkte ist, dass ihr die Fertigkeitsstufen nie höher als auf Stufe 10 bringen müsst. Skill-Level 4 wird für den ersten Tripod gebraucht, Skill-Level 7 für den zweiten und Skill-Level 10 für den dritten.

Level 12: Zuerst verteilt ihr je 4 Punkte auf Feuerkugel und Scharfe Gewehrlanze.

Bis Level 21: 48 Punkte auf Blitzschlag des Wächters für AoE-Schaden.

Bis Level 25: 20 Punkte auf Ruf des Hasses.

Bis Level 35: 48 Punkte auf Aufgeladener Stachel.

Bis Level 42: Jetzt kommen weitere Punkte auf Scharfe Gewehrlanze, insgesamt 48.

Bis Level 47: Insgesamt 48 Punkte auf Feuerkugel.

Bis Level 50: Zuletzt setzt ihr eure Punkte auf Sprungangriff.

Die besten Builds im Endgame

Im Endgame wählt ihr, wie bei den meisten anderen Klassen, zwischen zwei Klassengravuren. Ihr entscheidet euch zwischen den roten und den blauen Fähigkeiten.

Klassengravur A: Soloritter

Was macht die Gravur? Als Soloritter konzentriert ihr euch auf die roten Fähigkeiten, die ihr mit der Pistolenlanze ausführt. Ihr richtet viel Taumel- und Burstschaden an. Zusätzlich erhöht sich auf Stufe 1 eure Krit-Wahrscheinlichkeit um 5 % und euer Krit-Schaden um 30 %.

Die Positionierung im Kampf ist wichtig. Die meisten eurer roten Attacken richten von vorne mehr Schaden an, weshalb ihr möglichst viele Frontalattacken ausführen solltet.

Die blauen Fähigkeiten bleiben euch erhalten, ihr könnt allerdings das Schlachtfeld-Schild eurer Identitätsfähigkeit nicht mehr verwenden, das ihr zuvor durch X einsetzen konntet. Ein Schild für die gesamte Gruppe gibt es also nicht mehr. Wenn ihr das Schild auf Y einsetzt, wird eure Energie doppelt so schnell verbraucht, wie vorher.

Letztendlich richtet der Soloritter durch Krit und den Fokus auf rote Skills mehr Schaden an, erleidet aber auch mehr Schaden. Dennoch bleibt er robust und hält mehr aus, als die meisten anderen Klassen, kann aber als DPS-Klasse durchaus mithalten.

Bei den Stats setzt ihr auf Krit und Flinkheit, wobei Krit wichtiger ist.

Welche Gravuren nutze ich noch? Neben der Klassengravur solltet ihr auf Superladung setzen, da ihr als Pistolenlanzer sehr lange Cooldowns habt. Meisterschläger lohnt sich ebenfalls, da ihr mit der Gravur noch mehr Schaden bei Frontalattacken anrichtet.

Falls ihr noch mehr Krit in eurem Build haben möchtet, setzt ihr auf Adrenalin und später, wenn euer Krit sehr hoch ist, auf Verwegene Stumpfe Waffe.

Welche Sammelkarten sind wichtig? Wie bei fast allen Damage Dealern in Lost Ark setzt ihr bei den Sammelkarten zunächst auf das Set Heulender Felsen, um eure Kritrate zu erhöhen. Es besteht aus Armel, Seria, Solas, König Thirain, Kharmine und Delain Armel.

Optimal ist das Set Licht der Erlösung, das allerdings aus seltenen Karten besteht. Somit wird es später teuer, lohnt sich aber. Das Set besteht aus Shandi, Azena und Innana, Nineveh, Wei, Balthorr und Thirain. Bei einem 6er-Set mit 30-teiliger Erweckung bringen euch die Karten 8 % mehr Heiligen Schaden und wandeln all euren Schaden in heiligen Schaden um.



Welche Fähigkeiten nutze ich?

Icon Fähigkeit Stufe Tripods Feuerkugel 10 Glücksbringer

Verstärkter Schlag

Angriffs-Schöpfung Sprintender Hochschuss 4 Angriff vorbereiten Aufgeladener Stachel 10 Schwachpunkterkennung

Ladungsverstärkung

Letzte Aufladung Konter-Gewehrlanze 4 Angriff vorbereiten Kanonenausbruch 10 Hochexplosiv-Schuss

Überladen

Konzentriertes Feuer Schmettern 4 Rüstungszerstörung Ruf des Hasses 10 Schnelle Vorbereitung

Schild

Entblößte Schwachstelle Nelassias Energie 10 Schnelle Vorbereitung

Effektivität

Überleben

Als Erweckung nutzt ihr Schutz des Wächters.

Wie sieht die Rotation aus? Ihr beginnt mit Schmettern, um euren Gegner zu betäuben und euch durch den Tripod „Angriff vorbereiten“ zu buffen.

Darauf folgen Kanonenausbruch, Sprintender Hochschuss, Feuerkugel und Aufgeladener Stachel.

Nach 10 Sekunden ist Schmettern wieder aufgeladen und eure Rotation kann von vorne beginnen.

Klassengravur B: Kampfbereitschaft

Was macht die Gravur? Mit der Klassengravur Kampfbereitschaft setzt ihr auf die blauen Skills des Pistolenlanzers und habt die stärkste Verteidigung von allen Klassen in Lost Ark.

Eure normalen Fähigkeiten richten 20 % mehr Schaden an und euer Schild in der Verteidigungshaltung hält 30 % länger. Wenn ihr in der Verteidigungshaltung getroffen werdet, macht ihr für 10 Sekunden 4 % mehr Schaden.

Der Build eignet sich super dafür, Attacken von Bossen zu kontern, was im Endgame immer wichtiger wird. Wie das genau funktioniert könnt ihr in unserem Guide dazu nachlesen.

Bei den Stats setzt ihr auf Spezialisierung und Krit, wobei Spezialisierung wichtiger ist, um euer Schild schnell aufzuladen und lange zu nutzen.

Welche Gravuren nutze ich noch? Zusätzlich wählt ihr die Kampfgravur Barrikade. Dadurch erleiden eure Gegner mehr Schaden, wenn euer Schild aktiv ist. Also quasi die gesamte Zeit.

Stabilisierter Schaden lohnt sich ebenfalls. Damit richtet ihr mehr Schaden an, wenn eure TP über 80 % liegen.

Danach könnt ihr zwischen Meister des Schlags, Adrenalin, Geistabsorption und Erweckung auswählen.

Welche Sammelkarten sind wichtig?

Die Sammelkarten unterscheiden sich nicht von der anderen Klassengravur. Um eure Kritrate weiter zu erhöhen, solltet ihr anfangs auf das Kartenset Heulender Felsen setzen. Es besteht aus Armel, Seria, Solas, König Thirain, Kharmine und Delain Armel.

Optimal ist auch hier das Set Licht der Erlösung, das allerdings aus seltenen Karten besteht. Somit wird es später teuer, lohnt sich aber.

Welche Fähigkeiten nutze ich?

Icon Fähigkeit Stufe Tripods Sprintender Hochschuss 4 Angriff vorbereiten Schildhieb 4 Flinke Bewegung Schmettern 4 Rüstungszerstörung Sprungangriff 10 Direkter Treffer

Elektrisches Feld

Niedriger Schock Blitzschlag des Wächters 10 Glück schädigen

Derber Hieb

Blitzschaft Schildansturm 10 Verstärkter Schlag

Schild

Zerstörungsaufladung Ruf des Hasses 10 Schnelle Vorbereitung

Schild

Entblößte Schwachstelle Nellasias Energie 10 Schnelle Vorbereitung

Effektivität

Überleben

Als Erweckung benutzt ihr Schutz des Wächters.

Wie sieht die Rotation aus? Ihr beginnt den Kampf mit Sprintender Hochschuss.

Für möglichst viel DPS nutzt ihr Schmettern, Blitzschlag des Wächters, Schildhieb, Schildansturm und Sprungangriff.

Ihr müsst nicht ausweichen, sondern tankt die Angriffe einfach und spammt die blauen Attacken.

Was sagt ihr zum Pistolenlanzer? Seht ihr ihn als Tank oder eher als unzerstörbaren Damage Dealer? Habt ihr euch für den Soloritter entschieden oder habt ihr Kampfbereitschaft als Klassengravur gewählt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Mehr Guides gibts hier: Lost Ark Guides: Alle Tipps, Tricks und Builds in der Übersicht