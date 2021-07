Laut einer Umfrage bei uns auf MeinMMO habt ihr richtig viel Bock auf Lost Ark, und viele sogar so viel, dass sie Geld für das Free2Play-MMORPG ausgeben.

Worum geht es? In den letzten Wochen haben wir eine Umfrage online geschaltet und euch gefragt, ob ihr die Beta von Lost Ark spielen werdet. Wir wussten zwar, dass Lost Ark hierzulande wirklich heiß erwartet wird, doch das Ergebnis hat auch uns überrascht.

Alle Informationen zur Beta von Lost Ark findet ihr in diesem Artikel.

Rund einen Monat nach der geschlossenen Alpha zu Lost Ark sind noch immer viele Spieler heiß auf den MMORPG Hit und die Beta zum Spiel. Es soll bei uns im Herbst erscheinen, eine Beta wurde ursprünglich für Juli geleakt, auch wenn es langsam knapp wird. Zu dieser Beta kann man sich bereits anmelden, und sich sogar einen Platz darin sichern.

So habt ihr abgestimmt: Die Umfrage startete am 29. Juni und bis zum jetzigen Zeitpunkt (16.07.2021, 15:25 Uhr) haben insgesamt 1.621 von euch abgestimmt. Die Abstimmung war einmalig, somit durfte jeder nur eine einzige Stimme abgeben, und ihr habt uns ein spannendes Ergebnis beschert. Wir haben gefragt: Werdet ihr an der Lost Ark Beta teilnehmen?

Ja, ich habe ein Founder Pack: 47,26 %

Ja, ich habe mich angemeldet: 35,54 %

Ich weiß es noch nicht: 11,90 %

Nein, ich habe kein Interesse: 5,30 %

Durch die Umfrage zeigt sich deutlich, dass der Großteil, nämlich über 80 % von euch, definitiv an der Beta teilnehmen wollen. Fast die Hälfte von euch, nämlich 47,26 %, haben sogar das Founder Pack erworben.

Was ist das Founder Pack? Derzeit könnt ihr drei verschiedene Vorbesteller-Pakete kaufen, dieses nennen sich Founder Pack und bieten einige Vorteile zum Launch. Die Founder Packs gibt es für 24,99 €, 49,99 € und 99,99 € und bieten entsprechend zusätzliche Inhalte.

Immerhin 35,54 % unserer User haben zwar Lust auf das Spiel, wollen aber bisher noch kein Geld für das Free2Play MMORPG ausgeben. Man kann sich jederzeit zur Beta anmelden, jedoch ist der Zugang nicht garantiert.

Bei 11,90 % von euch sitzt die Stimmung noch etwas skeptisch gegenüber dem Spiel aus Korea. Ihr stimmtet ab und sagt uns, dass ihr noch unsicher seid, ob ihr an der Beta teilnehmen wollt. Das muss jedoch nicht unbedingt sein, weil das Interesse am Spiel nicht da ist. Einige stören sich daran, dass Amazon nach der Beta sowieso alles löscht. Außerdem konnte man das Spiel über Umwege bereits spielen.

Nur 5,30 % von euch haben überhaupt kein Interesse an der Beta zu Lost Ark. Das kann ähnliche Gründe haben. Einige User konnten die Alpha erleben und haben von dem Spiel bereits gesehen, was sie bis zum Release sehen müssen.

Die Kommentare der Community

Das sagt ihr dazu: Das Stimmungsbild der Umfrage spiegelt sich auch in den Kommentaren wider. Vor allem die Gründe, wieso ihr die Beta nicht spielen wollt, fand ich sehr interessant.

So schreibt unser Leser Ben: „Ich freu mich so, kann nicht früh genug los gehen!“

Leserin Leyaa schreibt: „Bin noch zwiegespalten, ob ich an der Beta teilnehmen soll. Ich mag es nicht, wenn mein ganzer Fortschritt später wieder weg ist.“

Dem schließt sich der User test an: „Ich weiß nicht, ob ich die Beta ausführlich spielen werde. Da ich auf dem RU Server sehr ausgiebig gezockt habe. Es wird ja sowieso einen Wipe geben, daher werde ich […] die Klassen spielen, die ich auf RU nicht gezockt habe.“

Doch nicht nur das Umfrageergebnis, auch die Anzahl der Umfrageteilnehmer zeigt vor allem eines: Ihr habt richtig Bock auf Lost Ark und könnt es kaum erwarten, bis es im herbst endlich losgeht.

Was haltet ihr von der Umfrage? Welches Founder Pack habt ihr gekauft, wenn ihr eines gekauft habt? Und was wollt ihr in der Beta alles machen?

Unterdessen hat sich Amazon Games Studio zu den Pay2Win-Vorwürfen geäußert.