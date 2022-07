Lost Ark: Wo ist Burt? So findet ihr den reisenden Händler

Wann erscheint Burt? Der reisende Händler Burt hält sich an den gleichen Zeitplan wie sein Kollege Malone in West Luterra und erscheint an folgenden Zeiten für jeweils 25 Minuten. Beachtet dabei bitte, dass wir die Serverzeit angeben und ihr die Uhr im Spiel befolgen müsst, um ihn anzutreffen. Die Ingame-Uhr zeigt immer die Serverzeit.

Dabei folgen die Händler einem von drei unterschiedlichen Zeitplänen, wann sie überhaupt auftauchen können. Zu einem dieser Zeitpunkte erscheint der Händler dann für 25 Minuten an einem der verschiedenen Spawnpunkte, die der Händler hat. Er ist dort auf allen Kanälen sichtbar und bietet seine Ware an.

Wie funktionieren reisende Händler? In Lost Ark gibt es viele der reisenden Händler und ihr benötigt sie immer wieder. Entweder wollt ihr Sammelkarten von ihnen kaufen oder aber sie haben mal wieder ein Item dabei, was ihr für die Vervollständigung des Abenteuerfolianten benötigt.

In Lost Ark gibt es eine Vielzahl von reisenden Händlern. Burt ist einer von ihnen und aus mehreren Gründen wichtig für euch. Wir zeigen euch, wo ihr Burt finden könnt und was es zu beachten gilt.

Insert

You are going to send email to