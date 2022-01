Lost Ark: Das sind die beliebtesten Klassen vor dem Release – Ausgerechnet Supporter dominieren

Die beliebteste Klasse für den EU-Start von Lost Ark war lange die Beschwörerin, doch diese erscheint nun nicht mehr bei uns. Wer hat sie abgelöst und was sind generell die beliebtesten Klassen für unsere Version des MMORPGs?

Was ist mit der Beschwörerin passiert? In unserer eigenen Umfrage zu der beliebtesten Klasse in Lost Ark lag sie vorne. Auch global war sie eine der Klassen, die am meisten Anklang fand.

Jedoch hat sich Amazon dazu entschlossen, die Beschwörerin in unserer Version des Games nicht zu Release zu bringen, obwohl sie in der Beta schon dabei war. Stattdessen bekommen wir die Zauberin, die aktuell noch neueste Klasse des MMORPGs.

Nun sollte man meinen, dass viele Spieler sauer über diese Entscheidung wären. Doch das wäre ein Irrtum, denn obwohl es viel Unverständnis in der Community darüber gibt, wieso man nicht einfach beide Magier bringt, kommt die Zauberin enorm gut an.

Was ist die beliebteste Klasse? Sie kommt sogar so gut an, dass sie aktuell die beliebteste Klasse in Lost Ark ist. Das geht zumindest aus einer großangelegten Umfrage im offiziellen reddit hervor.

Dort haben bis 8.541 Menschen darüber abgestimmt, welche Klasse sie zu Release spielen werden. 15.57 % davon, also 1.330 Leute, wählten die Zauberin, was sie zu der beliebtesten Klasse macht. Der Frust über die Entfernung der Beschwörerin scheint also bereits komplett vergangen zu sein.

Lost Ark liefert geballte Action mit 15 Klassen – Seht hier im Video, wie sie aussehen

Was sticht am Ergebnis besonders heraus? Von den 15 Klassen, welche wir zum Start der EU-Version von Lost Ark haben, sind 13 Stück davon auf Schaden spezialisiert. Den Gunlancer kann man vielleicht noch als Tank durchgehen lassen, aber eigentlich, macht der auch eine Menge Schaden.

Heiler gibt es in dem MMORPG nicht, dafür enorm vielfältige Möglichkeiten, euren Gegnern sehr schnell viel Schaden zu machen. Ausgerechnet aber die einzigen beiden Support-Klassen, die zu Unterstützung der anderen dienen, nehmen Platz 2 und 3 der beliebtesten Klassen ein.

Noch ein wenig vor der Bardin mit 787 Stimmen ist der Paladin mit 999 Stimmen derzeit auf Platz 2. Die Top 3 wird also dominiert von Support-Klassen. Dabei sind das oft Charakterklassen, die eher weniger beliebt sind in MMORPGs.

Ihr müsst euch vermutlich also vorerst keine Sorgen machen, dass ihr für die ersten Dungeons und Raids in Lost Ark keinen Supporter finden könntet.

Die ganze Abstimmung

Warum sind Supporter so beliebt?

Darüber rätselt die Community im reddit ebenso. Die Fans werfen aber einige spannende Aspekte in den Raum, wieso ausgerechnet Lost Ark das MMORPG ist, in dem Support spielen endlich Spaß macht. Diese möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Der User Zombie_Alpaca_Lips schreibt: “Das Spiel gibt uns spannende und schwierige Supporter zum Spielen. Menschen sind oft kein Fan von Heilern und Unterstützern, weil sie sich langweilig spielen und man sich nur zurücklegen und heilen muss. Spieler wollen aber fühlen, dass sie etwas zu der Gruppe beitragen und Paladin und Bardin lassen einen das enorm fühlen.”

Puzzlehead hat eine lustigere Antwort parat, von der sich aber auch viele angesprochen fühlen: “Die Leute spielen Paladin doch nur, weil die am Ende das coolste Outfit haben. Das ist das wahre Endgame.”

MarketingOwn ist sich dagegen sicher: “Ich freue mich tierisch auf den Release. Außerdem wollte ich von Anfang an Support spielen, um meine Teammitglieder zu unterstützen. Ich bin nur noch nicht 100 % sicher, ob es der Paladin oder die Bardin wird. Sie sind beide super!”

User Khrucible geht eher davon aus, dass sich Leute nicht informieren: “Die ganzen Menschen mit den coolen Skins werden sich sowas von aufregen, wenn sie merken, dass der böse Paladin ein Supporter ist!”

Was haltet ihr von der Umfrage? Denkt ihr, dass zu Beginn genug Supporter im Spiel sein werden oder wird die Gruppensache lange dauern? Und welche Klasse werdet ihr zum Release spielen? Freut ihr auch ebenso auf die Supporter und die Zauberin oder ist doch eher eine ganz andere Klasse euer Favorit für das MMORPG? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Übrigens bekommt Lost Ark bald DirectX 11 – Sieht besser aus und läuft auch noch flüssiger.