Beliebte App auf Steam verspricht für 7 Euro mehr FPS – MeinMMO hat sie in mehreren MMORPGs ausprobiert

Ein kleines Programm mit dem Namen Lossless Scaling, das ihr etwa auf Steam findet, verspricht eine bessere Performance eurer Spiele, egal, welche Grafikkarte ihr nutzt. MeinMMO hat sich das Tool zugelegt und in mehreren MMORPGs ausprobiert.

Was ist das für ein Tool? Lossless Scaling ist ein kleines Programm, das ihr beispielsweise auf Steam kaufen könnt. Der aktuelle Preis: schmale 6,89 Euro. Das Versprechen: bessere Performance eurer Spiele, durch Frame Generation sowie diverse Skalierungsoptionen, auch wenn eure Grafikkarte eigentlich zu schwach ist, um hohe FPS erreichen oder die native Bildschirmauflösung ausführen zu können.

Bemerkenswert: Lossless Scaling gibt’s zwar bereits seit Dezember 2018, doch war das Tool lange nur so etwas wie ein Geheimtipp. Das hat sich erst durch die jüngsten Updates geändert. Vor allem die neue, adaptive Frame Generierung kommt bei vielen Käufern sehr gut an. Auf Steam fallen die bisher 21.382 Rezensionen zu 88 Prozent positiv aus.

Praxistest in MMORPGs

Wie schlägt sich Lossless Scaling in MMORPGs? Genau das habe ich mir über die vergangenen Tage hinweg angeschaut, und zwar in mehreren Online-Rollenspielen, die aktuell auf meiner Festplatte schlummern. Gespielt habe ich diese auf dem folgenden System:

Windows 11

AMD Ryzen 7 5800X 8-Core mit 3,8 GHz

32 GB RAM

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Native Monitor-Auflösung: 2560 x 1440 bei 144 Hz

Wer testet hier? Karsten Scholz ist kein Tech-Experte, sondern „nur“ der MMORPG-Connaisseur bei MeinMMO. Ihm ging es im Test daher nicht um das, was unter der Haube passiert, sondern darum, ob man durch aktivierte Frame Generation in der Praxis tatsächlich eine bessere Spielerfahrung in MMORPGs erhält.

Die Skalierungsoptionen von Lossless Scaling bringen mir nicht allzu viel, da mein PC kein Problem damit hat, aktuelle MMORPGs mit der Auflösung 2560 x 1440 bei hohen Grafikeinstellungen darzustellen. Gespannt war ich aber, ob ich eine spürbare Verbesserung merke, wenn Lossless Scaling die Zahl der Bilder pro Sekunde auf das für meinen Monitor machbare Maximum von 144 FPS hochschraubt.

Für den Test bin ich in den verschiedenen MMORPGs dahin gegangen, wo die FPS gern mal nach unten schaut: in belebte Hauptstädte oder zu Aktivitäten mit vielen Gegnern respektive Mitstreitern.

Welche Einstellungen nutzte ich in Lossless Scaling? Wie jeder gute Normale-Nutzer wollte ich mich nicht lange mit Anleitungen aufhalten und hab mir daher ein Setup an Optionen aus dem Netz geholt (via YouTube), das prima für die meisten Einsteiger geeignet sein soll.

Karstens Einsteiger-Profil in Lossless Scaling für Frame Generierung.

Für die Testläufe mit Lossless Scaling bin ich zudem den Tipps im Netz gefolgt und hab die FPS in den jeweiligen Spielen auf die Hälfte meines angepeilten Zielwerts begrenzt: 72. Auf die Art fällt es dem Tool besonders leicht, die gewünschten 144 FPS zu erreichen, zu halten und so konstant ein flüssiges Bild – möglichst ohne Grafikartefakte – darzustellen.

Lossless Scaling in New World

Grafikeinstellungen auf Sehr hoch

FPS ohne Lossless Scaling: schwankte zwischen 83 und 124

FPS mit Lossless Scaling: 141 bis 144

Praxis-Eindruck: Theoretisch sollte das Bild flüssiger sein, wenn die FPS-Zahl dem optimalen Wert des Monitors entspricht. In New World war der Unterschied zumindest für mich mit dem bloßen Auge aber nicht zu erkennen.

Lossless Scaling in Throne and Liberty

Grafikeinstellungen auf Episch

FPS ohne Lossless Scaling: schwankte zwischen 40 und 54

FPS mit Lossless Scaling: 135 bis 144

Praxis-Eindruck: Throne and Liberty sieht nicht nur toll aus, es bringt auch sehr viele Spielercharaktere an bestimmten Orten zusammen, wodurch die FPS schon mal fallen kann. Mit aktivierter Frame Generierung konnte ich hier daher eine spürbare Verbesserung wahrnehmen. Es kam seltener zu Mikrorucklern und einem insgesamt flüssigeren Bildaufbau.

Dank neuer Erweiterung und Server-Konsolidierung steppt auf den Servern von Throne and Liberty gerade der Bär. Gut für die Atmosphäre, schlecht für die FPS.

Lossless Scaling in Elder Scrolls Online

Grafikeinstellungen auf Maximum

FPS ohne Lossless Scaling: 100

FPS mit Lossless Scaling: 144

Praxis-Eindruck: Leider tobte während meines Tests keine Cyrodiil-Schlacht mit dutzenden Teilnehmern. Das wäre wohl der beste Testfall für das Programm gewesen. Auf den Schlachtfeldern und in den Dungeons sowie Städten von Tamriel konnte ich keinen Unterschied mit dem bloßen Auge erkennen.

Tipp: Kollege Jan Stahnke ist einer der Tech-Nerds von Gamestar Tech und hat sich ebenfalls Lossless Scaling angeschaut, aber eben mit einem stärkeren Tech-Blick. Seine Erkenntnisse und Einschätzungen findet ihr hier: Die beste 7-Euro-Software für Spieler auf Steam wurde gerade noch besser und ich habe sie getestet

Lossless Scaling in Lost Ark

Grafikeinstellungen auf Sehr hoch

FPS ohne Lossless Scaling: 100 bis 120

FPS mit Lossless Scaling: 143 bis 144

Praxis-Eindruck: Zwar ist in Lost Ark teils unfassbar viel auf dem Bildschirm los, etwa, wenn man es in einem Chaosdungeon mal wieder mit Horden von Gegnern aufnimmt, doch bleibt die FPS-Rate auf meinem System konstant hoch. So hoch, dass Lossless Scaling hier wohl erneut keinen Sinn für mich macht.

Was sagen Spieler zu Lossless Scaling in MMORPGs?

Ich war neugierig, welche Erfahrungen andere Spieler mit Lossless Scaling in MMORPGs gemacht haben.

waffennarr schreibt auf Steam: „Hab halt nur ‘ne 3060 mit 12 GB und kann auf WQHD trotzdem aktuelle Spiele wie […] Throne and Liberty flüssig mit teilweise 90 FPS in hoch/episch zocken.“

FuryxHD nutzt das Tool bereits seit Monaten in WoW, er schreibt auf Reddit: „Wie ihr sehen könnt, ist meine FPS normal um 60~, aber mit Frame Generation kann ich über 200+ erreichen.“

Kimo_o_o ist ebenfalls WoW-Spieler und auf Reddit begeistert: „Ich hatte zuvor noch nie etwas von Lossless Scaling gehört und war gespannt, ob es funktionieren würde. Ich bin unglaublich zufrieden mit den Ergebnissen! Ich habe es auf x2 eingestellt, wobei das Spiel auf 86 FPS fixiert ist, und es fühlt sich sehr flüssig an. Die meiste Zeit bin ich bei konstanten 173 FPS, mit gelegentlichen Einbrüchen in der neuen Hauptstadt, aber die sind kaum spürbar.“

Daku- hat nicht ganz so positive Erfahrungen in Throne and Liberty gemacht (via Reddit): „Als ich Lossless ausprobiert habe, bin ich mir nicht sicher, ob es ein Placebo war, aber das Spiel fühlte sich langsamer an, so wie die Bewegungen insgesamt langsamer waren.“

MathError klagt nach seinem Test auf mein-mmo.de: „Habe es vorhin mal in WoW versucht, Guides gelesen und Videos geschaut, aber irgendwie ändert sich nichts oder es wird viel schlimmer in WoW, wirklich schade. Da ich oft starke FPS-Probleme im Raid habe, wäre das vielleicht eine Lösung gewesen.“

Falls auch jemand von euch Praxiserfahrungen von Lossless Scaling in MMORPGs gemacht hat, gern ab damit in die Kommentare!

Gregg2G zeigt in einem Video auf YouTube, mit welchen Einstellungen er seine FPS in WoW auf 120 bis 240 bringen konnte:

Erstes Fazit zu Lossless Scaling

Lossless Scaling scheint ein – für den kleinen Preis – überraschend wirkungsvolles Tool zu sein, wenn ihr über ein System verfügt, das die Unterstützung bei Performance und Bildwiederholrate in Spielen dringend gebrauchen kann, ihr jedoch nicht die enormen Summen für entsprechende Hardware-Upgrades auf den Tisch legen möchtet.

Was unser Testsystem angeht, ist es wohl (noch) zu potent. Bei drei von vier MMORPGs hatte Lossless Scaling gar nicht erst die Möglichkeit, seine Muskeln spielen zu lassen. Mit der kommenden Generation der Online-Rollenspiele könnte das bereits anders aussehen: Die 5 schönsten MMORPGs 2025 zeigen, dass ein neues Grafik-Zeitalter beginnt