LoL Wild Rift: Patch 2.1 bringt 6 neue Champions, aber nacheinander

Was passiert noch in Patch 2.1? Im Laufe des Updates werden die neuen Skin-Reihen „Omegatrupp“ und „Projekt“ veröffentlicht. Außerdem betonten die Entwickler im Blogpost, dass sie noch nicht alle Änderungen und Features mitgeteilt haben.

Was bringt der Patch? Mit dem Start von Patch 2.1 veröffentlicht Riot Games Wiederholungen und einen Zuschauermodus. Damit könnt ihr sowohl in freien Spielen, als auch euren Freunden zuschauen.

In League of Legends: Wild Rift erscheint im Februar der neue Patch 2.1. Dieser bringt interessante Neuerungen für Turniere und insgesamt 6 neue Champions, die nach und nach veröffentlicht werden.

