Über 360.000 Zuschauer sehen zu, wie das neue coole Team von LoL einen deutschen Twitch-Streamer überrollt

Wie geht’s weiter für Los Ratones? Durch den Sieg beim NLC 2025 Winter -Finale konnte sich Los Ratones den Einzug zu den EMEA Masters Winter 2025 sichern. Dort treten die besten 16 Teams aus der Winter-Season 2025 in Europa an. Obwohl er mit seinem Team das Finale verloren hat, läuft es für NoWay gut: Deutscher Twitch-Streamer erobert mit 32 LoL: „Nicht schlecht für einen Rentner“

Champion erhält nach 4 Jahren einen neuen Skin in LoL, doch er ist so schlecht, dass Riot ihn löscht

Ein Bug in LoL sperrt Spieler teilweise 7 Stunden in ein einziges Match ein, weil sie nicht weiterspielen können

Spieler warten seit Jahren auf einen Skin in LoL – Jetzt ist er da, aber an ihm baumelt ein riesiges Preisschild

Ein neues Team in League of Legends spielt eigentlich nur in einer unbedeutenden Regional-Liga, doch durch seine Mitglieder und teils ungewöhnlichen Spielweisen zieht Los Ratones unglaublich viele Zuschauer an. Im Finale ihrer Liga trafen sie auf den Twitch-Streamer NoWay.

