„Ich hab so viel Angst, dass ich kaum sprechen kann“ – Superschurke will Profi bei LoL ans Kreuz nageln

Der Schwede Martin „Rekkles“ Larsson ist einer der beliebtesten Spieler zu League of Legends in Europa. Der 28-jährige Schwede scheint aber vor einer harten Prüfung zu stehen. Ein rauflustiger und kontroverser E-Sport-Kommentator, Thorin (41), hat einen großen Enthüllungs-Report angekündigt. Der LoL-Profi Rekkles scheint darauf nicht klarzukommen. Angeblich ist Thorin hinter Rekkles her, seit der 15 war.

Das ist die Situation: Der Schotte Duncan „Thorin“ Shields (41) ist wahrscheinlich einer der scharfzüngigsten und härtesten Kritiker im E-Sport. Manche halten ihn auch für einen bösartigen Troll, der seinen früherem Erfolg nachtrauert und richtig hart draufschlägt, um heute noch gehört zu werden.

Zuletzt haben wir auf MeinMMO über Thorin berichtet, als er einen Wutausbruch gegen Frauen im E-Sports hatte und brüllte: „Ich bin E-Sports.“

Thorin hat gestern angekündigt, ein negatives Video über den Schweden Rekkles zu veröffentlichen, einen sogenannten „Content-Nuke“, in dem er die Missetaten von Rekkles von 2012 bis 2023 offenlegen wird. In der Beschreibung steht: Das Video sei seit Jahren in der Mache. Es enthülle einen der „schlimmsten Schurken im E-Sport.“

Rekkles hat auf diese Ankündigung niedergeschlagen reagiert und eine Pause angekündigt.

Rekkles wirkt nach Ankündigung niedergeschlagen und traurig

Das war die Reaktion von Rekkles: Rekkles spielt aktuell für das angesagte Team, „Los Ratones“. Dort, in einer Regionalliga, will er offenbar seine Karriere ausklingen lassen, nachdem er 2024 als Ersatzspieler bei T1 Weltmeister geworden ist.

Als er die Ankündigung von Thorin sah, hat er seinen Twitch-Team beendet und die geplanten Trainingsmatches mit Los Ratones abgesagt.

Im Stream auf Twitch sagt er:

Es gab schon immer Leute, die mir übel gesonnen waren. Aber Thorin war schon immer so. Von Tag 1 an. Ich erwarte, dass mich das Video im schlimmsten Licht darstellt. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich will den Trailer nicht sehen, ich will das Video nicht sehen. Ich hab so extreme Angst, dass ich kaum sprechen kann – also werde ich den Stream hier stoppen und den Jungs sagen, dass ich nicht streamen kann.

Rekkles atmet tief durch. Ihm geht es offenbar nicht gut, seit er weiß, dass dieses Video kommt.

Thorin sieht Rekkles als narzisstische Diva

Was sagt Thorin im Trailer zum Video? Thorin beschreibt Rekkles als Diva, der Spiele sabotiert, wenn er nicht seinen Willen bekommt (via x).

Mittlerweile ist das Video „Rekkles ist eine narzisstische Diva und ein furchtbarer Team-Kamerad auf YouTube als Premiere erschienen“.

Thorin macht daraus offenbar ein großes Event.

Thorin soll Rekkles seit 13 Jahren auf dem Kieker haben, seit er 15 Jahre alt war

Wie wird das diskutiert? Auf Reddit sieht man vor allem Thorin kritisch. Der sei 41 und habe 13 Jahre lang Rekkles tyrannisiert und verstehe nicht, dass er selbst wie ein irrer Narziss rüberkommt. Man spricht Thorin die Autorität dafür ab, den Charakter anderer zu beurteilen.

Man wundert sich, woher diese einseitige Besessenheit von Thorin mit Rekkles kommt. Rekkles sei so ein super Typ und habe sich auf diesen Konflikt nie eingelassen.

Einer sagt: Es gäbe nichts, was Thorin sagen könne, was seine hohe Meinung über Rekkles verändert.

Auch zum YouTube-Video gibt es einige Kommentare, die sich wundern, warum ein erwachsener Mann mit einem 15-jährigen Beef anfängt und den 13 Jahre durchhält.

Ist da was dran? Es gibt tatsächlich Anzeichen dafür, dass Rekkles bei dem Jahr in G2 nicht so stark performt hat, wie man das von ihm erwartet hat. Auch der damalige CEO von G2 hat schon in der Richtung gestichelt. Es hieß, Rekkles sei der „schlechteste Team-Kamerad, den man haben kann.“

Offenbar haben in den letzten Jahren einige Situationen für Rekkles nicht gepasst;Er hatte von November 2020 bis Oktober 2023 eine schlechte Phase, wechselte Teams und auch die Position, war bei G2, Karmine COrp und Fnatic offenbar nicht glücklich.

Ob man das aber definitiv an Rekkles festmachen kann, der zuletzt bei T1 und jetzt bei Los Ratones offenbar eine Super-Zeit hat und eigentlich seine Karriere gerade ausklingen lässt, scheint doch fraglich zu sein. Aktuell scheint er jedenfalls seinen Platz gefunden zu haben und es ging ihm gut, bis eben diese Video kam, das ihn jetzt aus der Bahn wirft. Rekless, der offenbar auch mit persönlichen Dämonen zu kämpfen hat, scheint die Kritik von Thorin jedenfalls richtig mitzunehmen: LoL: „Außer dem Spiel ist da nicht viel in meinem Leben“, sagt ein Star-Spieler und beginnt, auf Twitch zu weinen