LoL: Spieler fällt aus dem 3. Stock auf den Kopf, hat ständig Blut in den Augen, kann Blindheit abbrechen

Der britische Twitch-Streamer „NoArmWhatley” ist ein Phänomen in League of Legends: Der Streamer hatte im August 2024 einen schweren Unfall, er stürzte aus dem 3. Stock eines Gebäudes und schlug mit dem Kopf auf. Seitdem hat er Schwierigkeiten, noch irgendwas zu sehen. Aber er hat gelernt, damit umzugehen.

Wie kam es zu dem Unfall? Der Streamer war im August 2024 plötzlich von Twitch verschwunden, meldete sich aber nach gut zwei Monaten, im Oktober 2024, bei seinen Fans über Twitter zurück: Er hatte einen schweren Unfall erlitten. Er wollte ein Fenster schließen, doch das Fenster brach und er stürzte aus dem 3. Stock auf den Boden.

NoArmWhatley schrieb: Er schlug mit dem Kopf auf und brach sich den Schädel. Seine damaligen Verletzungen wie Gehirnblutungen und verschiedene Brüche stellte er in einer Tier-List zusammen. Der Streamer sagte, er hatte eine Kraniotomie: Die Ärzte mussten seinen Schädel öffnen, um Druck abzulassen. „Ein abgefuckter chirurgischer Eingriff“, betonte der Brite.

Den Post im Oktober 2024 beendete er mit: „Außerdem hab ich jetzt eine Glatze lol.“ Ganz klar, ein S-Tier-Problem.

Streamer kann kaum noch was sehen

Das war sein größtes Problem: Als NoArmWhatley aus dem Koma erwachte, sagte er, laut Überlieferungen: „Ich kann gar nicht warten, wieder League of Legends“ zu spielen. Aber das erwies sich nach seiner schweren Verletzung als schwierig.

Wie der Streamer in seinen ersten Streams auf Twitch schilderte, hatte er extrem Schwierigkeiten, überhaupt was zu sehen. Ein Großteil seines Sehvermögens war durch Blutungen blockiert. Er konnte das, was im Rift geschah, nur peripher sehen, aus den Augenwinkeln.

Seit Oktober 2024 war er auf dem Weg der Besserung, doch das Problem mit dem Sichtfeld blieb. Es musste eine Lösung her.

So stellte NoArmWhatley seine Sehfähigkeit nach dem Unfall dar: Ein Großteil des zentralen Sichtfelds ist blockiert. (via dexerto)

LoL: Twitch-Streamer sagt, er kann „Blindheit abbrechen“

Das ist sein Erfolg: NoArmWhatley ist in LoL ein sogenanntes OTP, ein One Trick Pony. Er spielt nur Tahm Kench. Obwohl NoArmWhatley so schlecht sehen kann, hat er es dennoch geschafft, mit dem dicken Fisch Tahm Kench zu den 0,5 % besten Spielern in Europa in LoL überhaupt zu gehören.

Er selbst sagt auf Nachfragen von erstaunten Spielern, er nutze „Animation Canceling“, um seine Blindheit für kurze Zeit zu unterbrechen.

„Animation Canceling“ ist ein Begriff aus dem Gaming: Das heißt so viel wie: Man bricht Bewegungen der Spielfigur vor ihrem Ende ab und beginnt die nächste Aktion, um mehr Aktionen in einem kürzeren Zeitraum durchzuführen. Das tut man, um die eigene Leistung zu erhöhen. Animation Canceling gilt in jedem Game als fortgeschrittene Spieltechnik, für die man Übung braucht, weil das Timing entscheidend ist.

Trick eines Streamers lässt seinen Augenarzt ausrasten

So sieht sein Trick aus: Der Streamer sagt, er habe 2 Monate im Krankenhaus trainiert, um wieder sehen zu können. Er sagt, er habe gelernt zu blinzeln, und gleichzeitig seine Augen stark zu rollen, sodass das Blut nach unten fließt, das gebe ihm 4 bis 5 Sekunden lang gute Sehkraft.

Als mein Augenarzt sich das Innere meines Auges angeschaut hat, hab ich meinen Trick gemacht und er ist ausgerastet. Er hat gesagt, er hätte nie gesehen, dass jemand so sein Blut kontrollieren kann.

NoArmWhatley sagt: In einem Artikel von Dexerto werde er mit dem blinden Helden Lee Sin verglichen, seiner Ansicht nach sei er aber viel eher ein Blutmagier wie Vladimir.

Wie geht’s ihm gerade? Am 19. März brachte NoArmWhatley ein Gesundheitsupdate auf X: Er erhole sich gut, sein Schädel sei verheilt und er habe nur noch „geringen Hirnschaden“. Zwar sei er immer noch so gut wie blind – das sei doof – aber alles andere sei wieder besser.

Außerdem habe er keine Glatze mehr. Ein S-Tier-Problem ist schon mal gelöst. Glück im Unglück: Seit dem Unfall haben sich seine Zuschauerzahlen auf Twitch verdoppelt: