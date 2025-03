15-Jähriger kann mit Street Fighter 6 zum Millionär werden, muss nur noch ein Match gewinnen

Beim Kultkampf-Spiel Street Fighter fand von 5. bis zum 8. März ein großes Turnier statt: der Capcom Cup 11. Im Finale ging es um eine Million US-Dollar. Der Mann des Turniers war ein 15-jähriger Junge aus Chile. Blaz gilt als neues Wunderkind beim Street Fighter 6. Eine überraschende Siegessträhne brachte das Wunderkind sogar bis ins Finale.

Was war das für ein Turnier? Der Capcom Cup 11 wurde vom 5. bis zum 8. März in Tokio, Japan, gespielt.

Am Turnier nahmen 48 Spieler teil, die sich im Vorfeld bei verschiedenen Turnieren qualifizieren konnten. Über Tage spielten die Fighter gegeneinander, um zu ermitteln, wer sich die Krone und das üppige Preisgeld schnappt.

Auf den Gewinner warteten 1 Million US-Dollar, für den zweiten im Finale gab es noch 100.000 $. So eine Preisgeld-Verteilung ist ungewöhnlich. In anderen Turnieren ist der Abstand zwischen dem ersten und zweiten nicht ganz so groß.

15-Jähriger startet irre Sieges-Serie, als er mit dem Rücken zur Wand steht

Er war der Mann des Turniers: Der erst 15-jährige Chilene Derek Blaz ist erst seit 2023 in der Fighter-Szene aktiv und hatte bis zum Turnier nur ein kleines Preisgeld gewonnen.

Er trat in Tokio gegen viele erfahrene Spieler an, die stellenweise schon seit Jahrzehnten ihr Geld mit Street Fighter verdienen. Nach einer Niederlage im Viertelfinale gegen Kakeru war Blaz schon früh ins Loser’s Bracket gerutscht und stand mit dem Rücken an der Wand: Jede Niederlage hätte sein sofortiges Aus bedeutet.

Doch überraschend konnte Blaz gleich 3 Gegner hintereinander ausschalten, bis die großen Namen auf ihn warteten.

So musste er gegen Angry Bird antreten, einen Fighter aus Jordanien, der seit 2016 aktiv ist. Doch Blaz konnte ihn tatsächlich mit 3-0 besiegen.

Als Nächstes wartete Leshar auf ihn: Der 25-jährige Japaner ist seit 6 Jahren Profi in Street Fighter, doch auch den konnte Blaz mit 3-0 aus dem Weg räumen. Es bahnte sich eine Sensation ab.

Jetzt hatte sich der junge Chilene bis ins Finale vorgearbeitet und traf dort auf den Endgegner, den 27-jährigen Japaner Kakeru, der seit 10 Jahren sein Geld mit Street Fighter verdient und bereits 450.000 $ an Preisgeld einsacken konnte. Kakeru war es auch, der Blaz im Viertelfianle mit 3-0 besiegt hatte und der ihn ins Loser’s Bracket schickte.

Für den 15-jährigen Chilenen war das die große Chance, mit einem Match das riesige Preisgeld von 1 Million US-Dollar zu gewinnen.

Doch nach 15 Minuten musste er sich dann doch dem 12 Jahre älteren Kakeru mit 1-3 geschlagen geben und ging mit 100.000 $ nach Hause, während Kakeru sich vor der Heimkulisse in Tokio feiern ließ und erleichtert durchatmete.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt. TikTok Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum TikTok Inhalt

Trotz allem hat Blaz viele überzeugt und überrascht. Man ist sich einig, dass es eines der stärksten E-Sport-Leistung eines so jungen Spielers war. Die absolute Legende in Street Fighter, dem viele junge Spieler nacheifern, ist Daigo, der auch mit über 40 noch erfolgreich kämpft: Street Fighter: Pro wurde als 13-Jähriger verprügelt, weil er zu gut war – Das prägte ihn