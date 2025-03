Spieler von LoL beweisen, dass sich meckern manchmal doch auszahlt: Neuer Patch bringt beliebtes Feature zurück

Mit einem kürzlich veröffentlichten Dev-Update sind die Entwickler von League of Legends auf einige Kritikpunkte der Spieler eingegangen. Viele der zuvor entfernten Features werden laut Riot wieder zurückkommen.

Was hatten die Spieler zu meckern? Nachdem Riot eine Reihe an Features aus League of Legends entfernt hat, fingen viele Spieler an, heftige Kritik zu äußern. Um die verschwundenen, kostenlosen Hextechkisten drehte sich ein gewaltiger Teil des Unmuts. Das Entfernen des persönlichen Shops oder die erschwerte Beschaffung der blauen Essenz für neue Champions waren weitere große Kritikpunkte.

Die Qualität von neuen Skins wurde ebenfalls bemängelt. Der eigentlich bald verfügbare Exalted Skin „Sahn-Uzal Mordekaiser“ besaß nur wenig neue Animationen. Der neue Alistar Skin, der Teil des zweiten Noxus-Battlepasses sein sollte, war lediglich ein gefärbter Alistar ohne Skin.

Welches beliebte Feature kommt wieder? Der größte Dorn im Auge der Spieler waren die kostenlosen Hextechkisten. Die könnt ihr mit dem neuen Patch am 4. März 2025 wieder erhalten. Es wird acht Kisten im kostenlosen Battlepass geben. Mit dem Folgepatch könnt ihr dann zwei weitere über die Ehrefunktion verdienen. Insgesamt erhaltet ihr so also zehn Kisten pro Battlepass. Das sind 60 Kisten pro Jahr.

Nicht nur die Hextechkisten kommen wieder

Was hat Riot noch für mich? Der persönliche Shop wird mit dem Folgepatch wieder Einzug in den Launcher erhalten. Dort könnt ihr Skins für eure gespielten Champions zu guten Preisen kaufen.

Nachdem das Erhalten von blauer Essenz reduziert wurde, hat Riot Gegenmaßnahmen gestartet. Die Kosten aller Champions wurde um 50 % reduziert. Das ist zwar nett, allerdings ist die blaue Essenz für kostenlose Spieler weiterhin selten.

Nach den ernüchternden Neuigkeiten über die Reduzierung der Clashes hat Riot sich die Kritik zu Herzen genommen. Mit diesem Patch kommt das monatliche Clashturnier zurück.

Riot arbeitet an besseren Skins

Welche Skins will Riot verbessern? Nach dem Aufschrei der Community über den Exalted Skin „Sahn-Uzal Mordekaiser“ hat Riot die Reißleine gezogen. Der besondere Skin, der sich hinter der neuen Glücksspielmechanik befindet, hatte schlechte oder wenig interessante eigene Animationen.

Für einen Skin, der im schlechtesten Fall über 200 € kostet, war das vielen Spielern zu wenig. Der Exalted Mordekaiser Skin wird verschoben und noch einmal überarbeitet.

Durch das neue Design des Battlepasses bekommt ihr nun einige von Riot vorgegebene Skins. Einer davon sollte der „Grand Reckoning Alistar Skin“ werden. Dieser Skin stand ebenfalls in der Kritik, weil Riot sich dazu entschieden hatte, ihm lediglich eine andere Farbe zu geben und das Modell nur geringfügig zu verändern. Der Alistar Skin wurde jetzt von Riot gelöscht. Der Champion soll später in diesem Jahr einen würdigen Alistar Skin bekommen.

Das halten die Spieler von den „Neuerungen“

Wie ist die Reaktion der Community? Viele der Spieler sind froh, dass Riot ihre Fehler eingesteht und einen Teil der genommenen Features wieder zurückbringt. Einige kritisieren weiterhin das Team und den neuen CEO, der hinter vielen der Entscheidungen steht.

„Das ist eher das Riot Games, das ich kenne. Sie hören auf das (laute) Feedback und nehmen die nötigen Änderungen vor“, schreibt u/IcyColdStare (via reddit.com).

„Es ist gut, aber nicht zu sehr loben – sie haben uns nur etwas zurückgegeben, das sie ohne Grund weggenommen haben. So eine Aktion verdient eigentlich nicht viel Anerkennung“, schreibt u/Rohen2003 (via reddit.com).

„Gute Änderungen auf kurze Sicht, aber euer CEO muss trotzdem gefeuert werden“, schreibt u/Slatterhouse (via reddit.com).

Trotz der weiteren negativen Kritiken ist es ein richtiger Schritt nach vorn und zeigt, dass wir als Spieler eine wichtige Stimme bei solchen Themen haben und sie benutzen sollten.

Mit demselben Patch für League of Legends wird Riot auch die Esports-Szene etwas ändern. Der sogenannte Lane Swap wird abgeschafft und soll so das Proplay wieder zur Normalität führen: Eine Strategie dominiert den E-Sport in LoL seit Monaten, jetzt schwächt Riot sie stark ab