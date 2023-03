LoL: Fan eines Teams brüllt „Betrug“, weil Riot in letzter Minute den Champ bannt, mit dem man so viel Erfolg hatte

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei League of Legend s gibt es 163 Champions. Aber der Jungler des US-Teams „100 Thieves“, Can “Closer” Çelik, hat sich Viego als seinen Lieblingshelden ausgesucht. Mit ihm hatte er zuletzt großen Erfolg und sein Team „100 Thieves“ noch in die Playoffs gehievt. Jetzt soll ausgerechnet dieser Champ aber während der Playoffs in den USA wegen eines Bugs vom Wettbewerb ausgeschlossen werden. Er macht sich Sorgen, ein Fan brüllt schon „Schiebung“.

Insert

You are going to send email to