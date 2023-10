LoL: Mit einem einzigen Bild auf Twitter macht Riot Spieler nach einer Boyband verrückt 

In League of Legends spielt Musik eine große Rolle. Riot teaserte nun auf Twitter an, dass eine Boyband kommen wird. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Die Musik in League of Legends ist unglaublich wichtig geworden für das Spiel und die Spielerbasis. Von den Bands K/DA und True Damage bis hin zu den Worldshymnen wie Legends Never Die (2017) und Rise (2018) – die Verbindung von Musik und LoL ist unaufhaltsam gewachsen und hat die Community begeistert. Dies spiegelt sich nicht nur in der Musik wider, sondern auch in den passenden Skins.

Die Wertschätzung für diese Musikprojekte geht jedoch über das Spiel hinaus. Ein bemerkenswertes Beispiel hierfür ist das Musikvideo Pop/Stars von K/DA mit Madison Beer, das auf YouTube über 568 Millionen Aufrufe verzeichnen konnte.

Doch während sie bereits eine K-Pop-Girl-Band in Form von K/DA der LoL-Community präsentiert haben, fehlte bisher eine Band, die nur aus männlichen Champions besteht. So wie es aussieht, müsst ihr nicht mehr lange darauf warten. Riot hat mit einem aktuellen Beitrag auf Twitter eine Boyband angeteasert.

Hier könnt ihr den Twitter-Post von Riot sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Welche Champions gehören zur Boyband? Obwohl Riot Games bisher noch nichts offiziell angekündigt hat, lässt der Teaser erkennen, welche Champions einen Skin erhalten könnten und Mitglied der Boyband sein könnten.

Im Notizbuch könnt ihr einige entscheidenden Hinweise sehen. Es zeigt sechs begeisterte männliche Charaktere. Auf einem Post-It steht geschrieben: möchte ein Star, Rockstar sein , wobei Rockstar nochmal mit einem Stift umkreist wurde. Genauso gibt das Keyboard und die Tasse Hinweise auf Aphelios, wenn man genauer hinschaut.

Dazu hat SkinSpotlights schon auf Twitter geschrieben, welche der Champions dabei seien und welche Prestige-und Legendary-Skins erhalten könnten, darunter:

Kayn mit einem Legendary Skin

Yone (Prestige)

Ezreal

Sett

K’Sante

Aphelios

Es deutet alles darauf hin, dass es einen oder mehrere Songs der Boyband geben wird – so wie es bei K/DA und True Damage der Fall war. Bisher ist aber auch noch nicht bekannt, mit welchen Musikern Riot zusammenarbeiten würde.

Für die neue Worlds-Hymne Gods arbeitete Riot mit der K-Pop-Band NewJeans zusammen, hier könnt ihr das Video sehen:

Spieler freuen sich auf die Boyband

Wie reagieren die Spieler? Auf Twitter äußerten sich zahlreiche Spieler überwiegend begeistert über den Boyband-Teaser – als hätte die LoL-Community sehnsüchtig auf diese musikalische Enthüllung gewartet. Wir haben euch ein paar Reaktionen zusammengestellt:

Hibahria schreibt (via Twitter): Sett, Ksante, Aphelios. Ich kann die anderen allerdings nicht erkennen. Als Rockband wäre wirklich cool.

TeamXDynasty betont: Ich kann es kaum erwarten, die Champions zu sehen und kann es kaum erwarten zu sehen, wer der Boyband die Stimme geben wird!

sorrowtalks drückt die Vorfreude aus: Das fühlt sich so surreal an??? Ich kann es nicht glauben.

Es gibt auch kritische Stimmen. Der User Ezraneth ist der Meinung (via Twitter): Ersetzt K’Sante bitte durch irgendjemand anderen, egal wen, und ja, sogar Teemo wäre besser.

Während Riot Games noch keine offizielle Bestätigung veröffentlicht hat, deutet der Teaser darauf hin, dass die Boyband-Skins und die dazugehörige musikalische Begleitung eine spannende und unvergessliche Ergänzung zu League of Legends sein werden.

Was haltet ihr von einer Boyband in LoL? Wie findet ihr das Line-Up? Würdet ihr euch andere Champions in der Band wünschen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

